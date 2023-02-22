Nữ sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh rời nhà để lại lá thư, mẹ mang bầu sắp sinh lo lắng tìm kiếm con gái

Xã hội 22/02/2023 14:57

Nữ sinh 12 tuổi ở Hà Tĩnh bất ngờ mất liên lạc với gia đình hơn một ngày nay. Ngay khi nhận được trình báo, công an xã Kỳ Đồng đã phát thông báo tìm kiếm tung tích cháu bé.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 22/2, trao đổi với phóng viên, chị Hoàng Thị Hiếu, mẹ cháu P.H.L.N  12 tuổi, học lớp 6 (trú xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, con gái rời nhà từ ngày 20/2 đến nay vẫn chưa liên lạc được.

Chị Hiếu kể, khoảng 6h45 ngày 20/2, N đi xe đạp điện rời khỏi nhà, khi đi mặc áo màu nâu, quần đen, tay cầm theo một túi xách nylon màu đỏ, đội mũ bảo hiểm.

"Con gái đi khỏi nhà khiến gia đình lo lắng, mất ngủ. Khi đi N. để lại lá thư có nội dung "con đi chơi ít ngày rồi con về", nhưng tôi không biết con đi đâu. Tôi đang mang bầu sắp sinh nên mệt mỏi vô cùng. Những lần trước, N. đi học ban ngày về thường chở bạn về muộn, tôi có mắng con. Hiện tôi đã trình báo sự việc lên công an nhờ hỗ trợ gia đình tìm kiếm", chị Hiếu cho hay.

Nữ sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh rời nhà để lại lá thư, mẹ mang bầu sắp sinh lo lắng tìm kiếm con gái - Ảnh 1
Hình ảnh N. trước khi rời nhà đi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nhận được trình báo, công an xã Kỳ Đồng đã phát thông báo tìm kiếm tung tích cháu bé.

"Sau khi nhận được thông báo, công an đã phối hợp với gia đình tìm kiếm nhưng chưa liên lạc được với cháu. Công an phát thông báo này đến người dân, chính quyền... Ai có thông tin gì về nữ sinh thì xin liên hệ cho công an xã", lãnh đạo công an xã Kỳ Đồng nói.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Giang Đồng cho biết, nữ sinh rời nhà đi là em P.H.L.N (đang học lớp 6A2). Trước đó N. xin phép nghỉ học vì bị ốm, sau đó đến sáng thứ ba (21/2) nữ sinh đi xe đạp điện rời khỏi nhà song không đến trường và mất liên lạc.

"Thứ 6 và thứ 7 tuần vừa rồi, N. xin phép nghỉ học vì bị ốm. Hiện nay ở trường đang có dịch cúm nên nhiều học sinh vắng học. Để theo dõi sức khỏe của em, nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên hệ với gia đình. Đến sáng thứ 3, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa thấy N. đến trường nên liên hệ với mẹ nữ sinh thì được phụ huynh thông báo em có đi học nhưng sau đó không thấy đến trường", bà Mai nói.

Cũng theo bà Mai, sau sự việc, gia đình đã tìm thấy trong tủ quần áo của N. một lá thư có nội dung "xin phép bố mẹ con đi chơi vài ngày rồi về".

"Nữ sinh N. có học lực bình thường, ở lớp không có dấu hiệu bất thường. Qua tìm hiểu, nhà trường được biết cháu bị mẹ mắng và cấm dùng điện thoại vì sợ xao nhãng việc học. Sau đó N. có biểu hiện giận dỗi mẹ. Hiện giờ vẫn chưa tìm thấy thông tin của cháu và cũng không biết nữ sinh đi đâu. Nhà trường đã phối hợp với gia đình chia sẻ thông tin tìm kiếm của công an trên các trang mạng xã hội, hi vọng sớm tìm thấy cháu ", bà Mai nói thêm.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Ngỡ ngàng cô gái diện bikini chụp hình tại tiệm rửa xe gây phản cảm

Bà Rịa-Vũng Tàu: Ngỡ ngàng cô gái diện bikini chụp hình tại tiệm rửa xe gây phản cảm

Sau khi xuất hiện đoạn clip người phụ nữ mặc bikini chụp hình rửa xe gây xôn xao mạng xã hội, chính quyền địa phương đã làm việc với quản lý tiệm.

Xem thêm
Từ khóa:   Nữ sinh lớp 6 mất liên lạc tin nóng tin moi tin 24h mất tích

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 28 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?