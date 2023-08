Nữ sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh rời nhà để lại lá thư, mẹ mang bầu sắp sinh lo lắng tìm kiếm con gái

"Sau khi nhận được thông báo, công an đã phối hợp với gia đình tìm kiếm nhưng chưa liên lạc được với cháu. Công an phát thông báo này đến người dân, chính quyền... Ai có thông tin gì về nữ sinh thì xin liên hệ cho công an xã", lãnh đạo công an xã Kỳ Đồng nói.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Giang Đồng cho biết, nữ sinh rời nhà đi là em P.H.L.N (đang học lớp 6A2). Trước đó N. xin phép nghỉ học vì bị ốm, sau đó đến sáng thứ ba (21/2) nữ sinh đi xe đạp điện rời khỏi nhà song không đến trường và mất liên lạc.

"Thứ 6 và thứ 7 tuần vừa rồi, N. xin phép nghỉ học vì bị ốm. Hiện nay ở trường đang có dịch cúm nên nhiều học sinh vắng học. Để theo dõi sức khỏe của em, nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên hệ với gia đình. Đến sáng thứ 3, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa thấy N. đến trường nên liên hệ với mẹ nữ sinh thì được phụ huynh thông báo em có đi học nhưng sau đó không thấy đến trường", bà Mai nói.

Cũng theo bà Mai, sau sự việc, gia đình đã tìm thấy trong tủ quần áo của N. một lá thư có nội dung "xin phép bố mẹ con đi chơi vài ngày rồi về".

"Nữ sinh N. có học lực bình thường, ở lớp không có dấu hiệu bất thường. Qua tìm hiểu, nhà trường được biết cháu bị mẹ mắng và cấm dùng điện thoại vì sợ xao nhãng việc học. Sau đó N. có biểu hiện giận dỗi mẹ. Hiện giờ vẫn chưa tìm thấy thông tin của cháu và cũng không biết nữ sinh đi đâu. Nhà trường đã phối hợp với gia đình chia sẻ thông tin tìm kiếm của công an trên các trang mạng xã hội, hi vọng sớm tìm thấy cháu ", bà Mai nói thêm.