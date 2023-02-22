Bà Rịa-Vũng Tàu: Ngỡ ngàng cô gái diện bikini chụp hình tại tiệm rửa xe gây phản cảm

Xã hội 22/02/2023 13:47

Sau khi xuất hiện đoạn clip người phụ nữ mặc bikini chụp hình rửa xe gây xôn xao mạng xã hội, chính quyền địa phương đã làm việc với quản lý tiệm.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, vào sáng ngày 22/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện và lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một cô gái mặc bikini đang rửa xe ô tô tại một tiệm rửa xe. Ngoài cô gái, trong clip còn xuất hiện 2 người đàn ông cầm theo máy ảnh, hướng dẫn cô gái thực hiện động tác rửa xe để chụp hình.

Tiệm rửa xe trong đoạn clip sau đó được xác định địa chỉ trên đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu, do anh T.H.P, SN 1997, trú phường 7, Tp.Vũng Tàu làm quản lý. 

Bà Rịa-Vũng Tàu: Ngỡ ngàng cô gái diện bikini chụp hình tại tiệm rửa xe gây phản cảm - Ảnh 1
Cô gái mặc bikini tạo dáng rửa xe để chụp hình - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tường trình của anh P., vào ngày 21/2 có một đoàn khách đến rửa xe tại tiệm. Sau khi rửa xe xong, khách hàng có xin phép anh chụp hình tại tiệm. Vì là khách vãng lai không quen biết nên anh này đã đồng ý, toàn bộ thợ chụp hình và người mẫu đều là khách hàng đi trên xe.

Trong bản tường trình, anh P. thừa nhận, việc để khách mặc bikini chụp hình tại tiệm là trái với thuần phong mỹ tục và cám kết không tái phạm.

Liên quan đến sự việc trên, ông Cao Tiến Xuân, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa cho biết, sau khi làm việc, UBND phường đã cho quản lý tiệm rửa xe ký cam kết không tái phạm, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

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