Hà Tĩnh: Nữ sinh lớp 6 mất liên lạc, gia đình lo lắng trình báo công an

Công an xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) hiện đang phát thông báo tìm tung tích bé gái tên P.H.L.N. (12 tuổi, học sinh lớp 6, người địa phương).

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 21/2, Công an xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát đi thông báo tìm tung tích bé gái tên P.H.L.N. (12 tuổi, học sinh lớp 6, người địa phương).

Cụ thể, lực lượng chức năm cho biết nữ sinh P.H.L.N. đi khỏi nhà vào khoảng 6h45 ngày 20/2, đến nay chưa thấy trở về. Bé L.N. cao khoảng 1m50, nặng khoảng 40kg.

Khi rời nhà, P.H.L.N. mặc áo ấm nỉ màu nâu, có 2 ống tay màu trắng, quần màu đen, đi xe máy điện, sau lưng mang balo màu đen, tay cầm theo một túi xách nylon màu đỏ, đầu có đội mũ bảo hiểm.

"Sau khi nhận được tin báo, công an đã cùng với gia đình tìm cách liên lạc nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì. Công an xã Kỳ Đồng thông báo tin này đến chính quyền, công an và người dân các địa phương. Ai có thông tin hoặc biết cháu P.H.L.N. ở đâu xin liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0967.088.399", thông báo tìm người của Công an xã Kỳ Đồng nêu rõ.

Hình ảnh nữ sinh L.N. thời điểm rời khỏi nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Tối cùng ngày, theo thông tin từ báo Dân trí, chị Hoàng Thị Hiếu (32 tuổi, mẹ nữ sinh P.H.L.N., trú thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng) cho biết, gia đình đã liên hệ với nhà trường và được biết con gái không đến lớp vào ngày 20/2.

"Chúng tôi cũng tìm khắp nơi, hỏi họ hàng, người thân, cả bạn bè của cháu nhưng vẫn không được nên phải trình báo công an, chính quyền nhờ trợ giúp. Tuần trước, sau giờ tan trường, con gái hay về muộn do chở bạn cùng lớp về nhà. Trong khi đó, nhà mình lại xa nên tôi có trách con. Tôi không biết con có buồn vì chuyện đó hay không, còn trước đó không có biểu hiện tâm lý bất thường. Gia đình hiện rất lo lắng cho sự an toàn của cháu", chị Hiếu nói.

Gặp nhóm bạn trẻ ngâm mình trong kênh rạch để dọn sạch rác: “Tụi em muốn làm điều ý nghĩa cho Sài Gòn” Những dòng kênh đen ngòm, hôi thối đầy rác thải, kim tiêm... bỗng chốc trở nên sạch sẽ hơn dưới sự chung tay của nhóm bạn trẻ. Hơn 3 tháng qua, hành trình "biến hình" kênh rạch ô nhiễm của nhóm Sài Gòn Xanh đã tạo cơn sốt về ý thức bảo vệ môi trường trên các nền tảng mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-tinh-nu-sinh-lop-6-mat-lien-lac-gia-inh-lo-lang-trinh-bao-cong-an-558493.html