Lời kể của tài xế bị đánh vì không dừng xe để khách đi vệ sinh ở Nha Trang

Xã hội 22/02/2023 15:51

Liên quan đến vụ việc tài xế xe Bình Minh Bus bị 2 người lạ lao lên đánh, hiện cơ quan Công an phường Phước Hải, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tiếp nhận đơn trình báo sự việc và cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 22/2, mạng xã hội xôn xao clip một nhà xe đăng tải về việc tài xế xe khách bị hai người đàn ông lao lên xe hành hung, một trong hai người đàn ông vừa đánh tài xế vừa hỏi: "Sao người ta muốn xuống đi vệ sinh mà không dừng?".

Đại diện nhà xe Bình Minh Bus cho biết, vào lúc 22h35 ngày 16/2, nhà xe khởi hành đi tuyến TP. HCM đi Khánh Hòa. Tài xế xe là Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, trú thành phố Nha Trang, Khánh Hòa). Xe vừa lên cao tốc được 20 phút thì có một hành khách nữ đòi xuống đi vệ sinh. Lúc này, các tài xế đã cố gắng thuyết phục khách vì đang trên cao tốc không dừng được. Khi ra khỏi cao tốc, đến khoảng 23h20 thì nhà xe đã dừng cho chị này xuống đi vệ sinh. 

Vào khoảng 5h55 ngày 17/2, xe dừng lại thả nữ hành khách này tại điểm trả trên đường Tố Hữu (thành phố Nha Trang) thì có 2 người lạ xông lên đánh tài xế, khiến anh này chỉ ôm đầu xin lỗi.

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Tài xế Vũ bị đánh hội đồng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân Trí, anh Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, tài xế xe Bình Minh Bus, trú Nha Trang) cho biết: "Hiện nay sức khỏe tôi đã bình phục và đi làm lại rồi, tuy nhiên vẫn còn đau ở cổ. Trong lúc hai người lạ lên đánh, tôi chỉ biết chịu trận và liên tục xin lỗi. Vụ việc khiến gia đình bức xúc, tôi đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc. Tôi cho rằng hành vi này quá côn đồ". 

Tài xế Trương Hữu Anh Vũ cho hay đã bình phục và đi làm lại từ ngày 21/2. Anh bị đánh vào đầu và lưng. "Tôi đã làm đúng nhiệm vụ của người tài xế, tận tình hướng dẫn, giải thích cho khách nhưng vẫn bị đánh khiến tôi rất buồn" - anh Vũ nói.

Lời kể của tài xế bị đánh vì không dừng xe để khách đi vệ sinh ở Nha Trang - Ảnh 2
Hiện nay sức khỏe anh Vũ đã bình phục và đi làm lại rồi, tuy nhiên vẫn còn đau ở cổ - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngoài ra, chị Bùi Thị Hiền Trang - Trợ lý Công ty TNHH Vận tải Bình Minh Bus cho biết: "Đây là chuyến xe TP.HCM đi Nha Trang lúc tối 16/2 vừa rồi, xe khởi hành lúc 22h35. Nữ hành khách này nhờ bạn đặt vé xe hộ. Đến khoảng  22h55 thì hành khách nữ đòi xuống đi vệ sinh, các anh tài xế đã cố gắng thuyết phục vì còn 30 phút nữa mới tới trạm dừng chân cho khách đi vệ sinh".

 

Theo chị Trang, do đang trên đường cao tốc, tài xế không thể dừng liền. Sau đó, nữ hành khách khó chịu nên tài xế đã cố gắng tấp vào làn ưu tiên để chị xuống vệ sinh. Tuy nhiên, hành khách này không chịu xuống và xe tiếp tục hành trình đến khoảng 23h20 thì xe đã dừng cho chị đi vệ sinh.

"Đến sáng 17/2, khi tài xế dừng lại trả nữ hành khách tại đường Tố Hữu (TP.Nha Trang) thì bất ngờ có 2 người lạ xông lên đánh tài xế, toàn bộ vụ việc đã được camera ghi lại. Vụ việc khiến các hành khách trên xe kinh hãi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh cũng như danh tiếng của nhà xe. Dù sự việc xảy ra mấy ngày rồi, phía nhà xe chỉ mong hành khách xin lỗi, tuy nhiên nữ hành khách này chưa có động thái gì" - chị Trang nói.

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