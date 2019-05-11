Chứng kiến mẹ già và con trai bị xe ben cán qua người, chị Dung gào khóc nức nở khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa.

Sáng nay (11/5) tại khu vực ngã ba Vũng Tàu (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thúy Dung (41 tuổi, ngụ huyện Long Thành) điều khiển xe máy chở mẹ là bà Nguyễn Thị Hằng (63 tuổi) và con trai là cháu Phạm Đức Hạnh (10 tuổi) chạy trên quốc lộ 51 hướng từ Vòng xoay cổng 11 đi cầu An Hảo.

Khi đến khu vực ngã ba Vũng Tàu thì bất ngờ va chạm với xe ben mang BKS 60C-256.21 chạy cùng chiều bên trái đang rẽ phải ra quốc lộ 1.

Công an bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: BVPL

Chứng kiến mẹ già và con trai bị xe ben cán qua người, chị Dung gào khóc nức nở khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa - Ảnh: BVPL

Cú va chạm khiến 3 người trên xe máy ngã văng xuống đường. Bà Hằng bị bánh xe ben cán tử vong tại chỗ, chị Dung bị thương, còn cháu Hạnh bị bánh xe cán qua người được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau tai nạn, chiếc xe ben chạy thêm một đoạn thì tấp vào lề.

Nhận tin báo từ người dân, Công an TP. Biên Hòa nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo điều tra, do là cuối tuần nên chị Dung chở mẹ và con trai đến nhà người thân chơi. Chuyến đi vui vẻ biến thành thảm kịch đau lòng khiến ai nấy xót xa.

Hình ảnh đau đớn nhất ngày: Bố quỳ khóc vật vã bên thi thể con gái học lớp 6 bị xe đầu kéo tông tử vong Hay tin con bị xe đầu kéo tông tử vong trên đường đi học về, người cha vội vã chạy ra hiện trường. Nhìn thấy thi thể con nằm trên đường, người cha đau đớn quỳ gối khóc nức nở.

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