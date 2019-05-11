Đi chơi cuối tuần gặp tai nạn, người phụ nữ gào khóc bên mẹ già và con trai bị xe ben cán qua người

Xã hội 11/05/2019 16:22

Chứng kiến mẹ già và con trai bị xe ben cán qua người, chị Dung gào khóc nức nở khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa.

Sáng nay (11/5) tại khu vực ngã ba Vũng Tàu (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thúy Dung (41 tuổi, ngụ huyện Long Thành) điều khiển xe máy chở mẹ là bà Nguyễn Thị Hằng (63 tuổi) và con trai là cháu Phạm Đức Hạnh (10 tuổi) chạy trên quốc lộ 51 hướng từ Vòng xoay cổng 11 đi cầu An Hảo.

Khi đến khu vực ngã ba Vũng Tàu thì bất ngờ va chạm với xe ben mang BKS 60C-256.21 chạy cùng chiều bên trái đang rẽ phải ra quốc lộ 1.

Đi chơi cuối tuần gặp tai nạn, người phụ nữ gào khóc bên mẹ già và con trai bị xe ben cán qua người - Ảnh 1
Công an bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: BVPL
Đi chơi cuối tuần gặp tai nạn, người phụ nữ gào khóc bên mẹ già và con trai bị xe ben cán qua người - Ảnh 2
Chứng kiến mẹ già và con trai bị xe ben cán qua người, chị Dung gào khóc nức nở khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa - Ảnh: BVPL

Cú va chạm khiến 3 người trên xe máy ngã văng xuống đường. Bà Hằng bị bánh xe ben cán tử vong tại chỗ, chị Dung bị thương, còn cháu Hạnh bị bánh xe cán qua người được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau tai nạn, chiếc xe ben chạy thêm một đoạn thì tấp vào lề.

Nhận tin báo từ người dân, Công an TP. Biên Hòa nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo điều tra, do là cuối tuần nên chị Dung chở mẹ và con trai đến nhà người thân chơi. Chuyến đi vui vẻ biến thành thảm kịch đau lòng khiến ai nấy xót xa. 

 

Hình ảnh đau đớn nhất ngày: Bố quỳ khóc vật vã bên thi thể con gái học lớp 6 bị xe đầu kéo tông tử vong

Hình ảnh đau đớn nhất ngày: Bố quỳ khóc vật vã bên thi thể con gái học lớp 6 bị xe đầu kéo tông tử vong

Hay tin con bị xe đầu kéo tông tử vong trên đường đi học về, người cha vội vã chạy ra hiện trường. Nhìn thấy thi thể con nằm trên đường, người cha đau đớn quỳ gối khóc nức nở.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn thương tâm tai nạn xe ben

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 49 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản