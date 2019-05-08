Hay tin con bị xe đầu kéo tông tử vong trên đường đi học về, người cha vội vã chạy ra hiện trường. Nhìn thấy thi thể con nằm trên đường, người cha đau đớn quỳ gối khóc nức nở.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút trưa nay (8/5), tại ngã tư giao nhau giữa đường 72m với đường Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Đông, TP. Vinh (Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ. Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là em N.A (học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Trường Tộ). Vào thời điểm trên, em vừa thi về nhưng xe đạp bị hư nên dắt về nhà.

Khi dắt xe qua vòng xuyến ngã tư đường, em bị chiếc xe đầu kéo mang biển số 37C-303.01 kéo theo rơ moóc có biển số 37R-019.99 chạy cùng chiều tông phải. Vì cú tông quá mạnh nên em N.A đã tử vong tại chỗ. Chiếc xe đầu kéo kéo lê chiếc xe đạp của nạn nhân thêm 20m mới dừng lại.

Người bố quỳ khóc vật vã bên thi thể con bị xe cán chết - Ảnh: Internet Nghe tin con gặp nạn, cha của em N.A lập tức đến hiện trường, quỳ gối bên thi thể con khóc nấc. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, ai nấy đều vô cùng đau xót. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và điều tiết giao thông. Trước đó, vào ngày 6/5 trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm không kém. Vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, em Lê Hoài Phúc (học sinh lớp 2, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) được cha mẹ chở đi học. Bé lớp 2 bị xe khách cán tử vong trên đường đi học - Ảnh: Internet Khi vừa qua cầu Mỹ Đức Tây, vì tránh vũng nước trên mặt đường nên cha của Phúc đã điều khiển xe máy lách qua phía làn đường bên kia. Ngay sau đó, chiếc xe máy bị ô tô khách mang biển số 63B-01090 chạy tuyến Gò Công – Cà Mau lưu thông ngược chiều tông tử vong. Sau va chạm, Phúc bị bánh xe khách cán qua người dẫn đến tử vong. Còn cha mẹ em thì may mắn thoát nạn. Chứng kiến cảnh đứa con chết thương tâm, người mẹ đau đớn ôm thi thể con khóc nức nở khiến ai nấy đều xót xa.

Tạm đình chỉ công tác Thượng sỹ công an lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy Cơ quan công an xác định tài xế lái xe biển xanh tông gục người đàn ông làm nghề xe ôm rồi bỏ chạy là Thượng sỹ công an Hoàng Nghĩa Hùng (SN 1990). Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã đình chỉ công tác thượng sỹ Hùng - tài xế xe Fortuner sau vụ tai nạn.

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