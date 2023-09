Cơ quan công an xác định tài xế lái xe biển xanh tông gục người đàn ông làm nghề xe ôm rồi bỏ chạy là Thượng sỹ công an Hoàng Nghĩa Hùng (SN 1990). Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã đình chỉ công tác thượng sỹ Hùng - tài xế xe Fortuner sau vụ tai nạn.