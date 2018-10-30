Đêm trước ngày rước dâu, chú rể bỗng cảm thấy đau ngực, chân tay tê cứng nên vào bệnh viện cấp cứu. Sau vài giờ điều trị, nam thanh niên đã tử vong.

Trưa nay (30/10), ông Phạm Văn Khoắn, trưởng ấp 6, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước (Long An) cho biết chiều nay gia đình sẽ tiến hành chôn cất anh N.Đ.T. (SN 1995, ngụ ấp 6).

Đau lòng là anh T. tử vong vào ngay đêm trước đám cưới. Đêm trước ngày rước dâu, anh T. đột nhiên bị bệnh, gia đình tức tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đám cưới bỗng chốc biến thành tang lễ khiến ai nấy vô cùng đau lòng.

Một số người dân không biết chuyện vẫn đến dự đám cưới như bình thường. Khi được tin chú rể đột tử, ai nấy vô cùng ngỡ ngàng và đau lòng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Cũng theo vị trưởng ấp, vào ngày 27/10, anh T. cùng người bạn sang nhà vợ tương lai để ra mắt bà con dòng họ bên vợ ở xã Phước Đông, huyện Cần Đước. Tại đây, gia đình có tổ chức tiệc để đãi khách và người thân. Do anh T. ít uống rượu bia nên chỉ chào hỏi, tiếp chuyện với mọi người. Đến tối, anh T. cùng bạn trở về lại nhà ở ấp 6, xã Phước Tuy.

Theo Người Lao Động, tối đó nhà anh T. tổ chức ca hát đến khuya mới ngừng. Lúc chuẩn bị đi ngủ, anh T. cảm thấy tức ngực, chân tay tê cứng khó chịu nên nói người nhà lấy thuốc uống và dầu xoa bóp chân tay nhưng vẫn không giảm.

Thấy sức khỏe anh T. ngày càng nguy kịch, gia đình lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên sau vài giờ điều trị, bệnh nhân đã tử vong. Bệnh viện cho biết nguyên nhân tử vong là do đột tử.

Bức ảnh chú rể khóc đến 'méo mặt' trong ngày cưới khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười Bức ảnh chú rể khóc đến mặt mũi 'méo xệch' trong suốt quãng đường rước dâu được dân mạng chia sẻ và bình luận cực rôm rả.

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