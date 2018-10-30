Đêm trước ngày rước dâu, chú rể ở Long An đột ngột tử vong

Xã hội 30/10/2018 18:25

Đêm trước ngày rước dâu, chú rể bỗng cảm thấy đau ngực, chân tay tê cứng nên vào bệnh viện cấp cứu. Sau vài giờ điều trị, nam thanh niên đã tử vong.

Trưa nay (30/10), ông Phạm Văn Khoắn, trưởng ấp 6, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước (Long An) cho biết chiều nay gia đình sẽ tiến hành chôn cất anh N.Đ.T. (SN 1995, ngụ ấp 6).

Đau lòng là anh T. tử vong vào ngay đêm trước đám cưới. Đêm trước ngày rước dâu, anh T. đột nhiên bị bệnh, gia đình tức tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đám cưới bỗng chốc biến thành tang lễ khiến ai nấy vô cùng đau lòng.

Đêm trước ngày rước dâu, chú rể ở Long An đột ngột tử vong - Ảnh 1

Một số người dân không biết chuyện vẫn đến dự đám cưới như bình thường. Khi được tin chú rể đột tử, ai nấy vô cùng ngỡ ngàng và đau lòng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Cũng theo vị trưởng ấp, vào ngày 27/10, anh T. cùng người bạn sang nhà vợ tương lai để ra mắt bà con dòng họ bên vợ ở xã Phước Đông, huyện Cần Đước. Tại đây, gia đình có tổ chức tiệc để đãi khách và người thân. Do anh T. ít uống rượu bia nên chỉ chào hỏi, tiếp chuyện với mọi người. Đến tối, anh T. cùng bạn trở về lại nhà ở ấp 6, xã Phước Tuy.

Theo Người Lao Động, tối đó nhà anh T. tổ chức ca hát đến khuya mới ngừng. Lúc chuẩn bị đi ngủ, anh T. cảm thấy tức ngực, chân tay tê cứng khó chịu nên nói người nhà lấy thuốc uống và dầu xoa bóp chân tay nhưng vẫn không giảm. 

Thấy sức khỏe anh T. ngày càng nguy kịch, gia đình lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên sau vài giờ điều trị, bệnh nhân đã tử vong. Bệnh viện cho biết nguyên nhân tử vong là do đột tử.

Bức ảnh chú rể khóc đến 'méo mặt' trong ngày cưới khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười

Bức ảnh chú rể khóc đến 'méo mặt' trong ngày cưới khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười

Bức ảnh chú rể khóc đến mặt mũi 'méo xệch' trong suốt quãng đường rước dâu được dân mạng chia sẻ và bình luận cực rôm rả.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện hy hữu tai nạn hy hữu cô dâu chú rể đột tử chú rể tử vong

TIN MỚI NHẤT

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 11 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày