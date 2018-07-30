Vụ tai nạn 13 người chết: Cô dâu ngất xỉu, khóc đến lạc giọng bên linh cữu chú rể

Tin nóng 30/07/2018 17:31

"Chồng ơi, đáng lẽ hôm nay em làm cô dâu cơ mà....", chị Lê Thị Yên khóc nghẹn bên linh cữu chồng sắp cưới.

Khoảng 2 giờ 15 sáng nay (30/7), trên tuyến QL1A đoạn qua Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe container khiến 13 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Tại thời điểm trên, xe ô tô khách đang chở gia đình anh Nguyễn Khắc Long (SN 1991, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đến Bình Định để làm lễ rước dâu. Không ngờ, ngày đại hỷ bỗng biến thành lễ đại tang khiến nhiều người đau đớn, chua xót.

Chiều nay, sau khi thi thể của anh Nguyễn Khắc Long cùng gia đình được đưa về quê nhà an táng, chị Lê Thị Yên (vợ anh Long, quê Bình Định) đã có mặt tại đây để đưa tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chứng kiến chị Yên liên tục khóc ngất gọi tên chồng, tất cả họ hàng, bạn bè, làng xóm đều không thể cầm được nước mắt.

Vụ tai nạn 13 người chết: Cô dâu ngất xỉu, khóc đến lạc giọng bên linh cữu chú rể - Ảnh 1
Nếu không xảy ra tai nạn thảm khốc, hôm nay chị Lê Thị Yên sẽ trở thành cô dâu của người đàn ông mình yêu suốt hơn 7 năm trời - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Do khóc suốt trên quãng đường về nhà chồng, cộng thêm chấn động tâm lý quá lớn khiến chị Yên ngã quỵ, mọi người phải dìu chị vào trong nhà. Ngồi lặng bên linh cữu của anh Long, chị Yên liên tục gọi: "Chồng ơi, đáng lẽ hôm nay em được làm cô dâu mà. Chồng ơi!!!" - theo Pháp Luật TPHCM.

Những tiếng kêu đứt quãng, giọng lạc đi của cô dâu Lê Thị Yên khiến người thân và hàng xóm không cầm được nước mắt.

Chị Yên và anh Long quen nhau được hơn 7 năm, cả hai cùng làm việc tại Bình Dương. Theo kế hoạch, lễ cưới sẽ được tổ chức ở nhà gái tại Bình Định vào trưa nay (30/7), sau đó nhà trai rước dâu về và tiếp tục làm lễ cưới ở Quảng Trị vào 2/8. Sau đó cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới ở Bình Dương để mời bạn bè, đồng nghiệp.

Bà H. (hàng xóm của anh Long) cho biết bà rất quý mến chị Yên vì tính tình hiền lành và niềm nở với bà con chòm xóm. Những tưởng sắp được đón cô dâu mới, chẳng ai ngờ chuyện đau lòng lại ập tới.

Khoảng 16 giờ chiều, người thân làm thủ tục khâm liệm cho các nạn nhân xấu số.

Như đã đưa tin, khoảng 2 giờ 15 ngày 30/7, khi xe khách 16 chỗ chở đoàn người đi rước dâu đang chạy trên tuyến QL1A đoạn qua Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra va chạm với xe container chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, xe ô tô khách bị đâm nát vụn, đầu xe container bị hư hỏng nặng. Toàn bộ nạn nhân đều ngồi trên xe ô tô khách. Hiện tại đã có 13 người tử vong bao gồm chú rể và 4 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Một số hình ảnh thảm khốc về vụ tai nạn:

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