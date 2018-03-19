Đau lòng cảnh chồng ngược xuôi khắp nơi, bỏ hết công việc để tìm vợ cùng con gái hơn một tuổi mất tích bí ẩn

Xã hội 19/03/2018 10:53

Suốt 10 ngày qua, anh Bùi Văn Thông (xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) gác hết mọi công việc, quên cả ăn ngủ để tìm vợ và con gái mới hơn 1 tuổi mất tích bí ẩn.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, anh Thông cho biết vợ anh là chị Bùi Thị Nhần (sinh năm 1989) và con gái 18 tháng tuổi mất tích vào trưa ngày 9/3.

Vào ngày xảy ra sự việc, chị Nhần nhờ người chở mình và con gái ra chợ mua đồ. Buổi trưa khi anh Thông về nhà nấu cơm thì không thấy vợ con đâu. Nghĩ hai người chỉ đi đâu đó chơi nhưng anh chờ hoài không thấy dù đã qua giờ cơm trưa. Sau đó anh Thông gọi điện thoại cho vợ nhưng không liên lạc được.

Đau lòng cảnh chồng ngược xuôi khắp nơi, bỏ hết công việc để tìm vợ cùng con gái hơn một tuổi mất tích bí ẩn - Ảnh 1
Kể từ lúc sinh chị Nhần chỉ ở nhà để chăm con - Ảnh: Gia đình cung cấp

Kể từ đó đến nay, anh Thông và gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có thông tin gì. Người chồng này còn cho biết thêm, kể từ khi sinh con đến nay, chị Nhần nghỉ việc ở nhà chăm con, còn anh ra ngoài kiếm tiền. Giữa vợ chồng không có bất kỳ mâu thuẫn gì, trước đó chị Nhần cũng không có biểu hiện gì lạ.

Đau lòng cảnh chồng ngược xuôi khắp nơi, bỏ hết công việc để tìm vợ cùng con gái hơn một tuổi mất tích bí ẩn - Ảnh 2
Con của anh Thông chỉ mới 18 tháng tuổi - Ảnh: Gia đình cung cấp

Hiện gia đình đã trình báo sự việc đến các cơ quan chức năng. Anh Thông cũng đã chia sẻ ảnh vợ con mình lên Facebook, nhờ các cơ quan báo chí đăng tải thông tin với mong muốn mẹ con chị Nhần sớm ngày quay về.

Quý độc giả nếu có thông tin về mẹ con chị Nhần xin liên hệ với gia đình theo SĐT: 0966086854 (anh Thông).

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