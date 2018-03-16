Mẹ khóc hết nước mắt cầu xin cư dân mạng tìm giúp con gái mất tích bí ẩn sau giờ học

Xã hội 16/03/2018 17:29

Sau giờ tan học, ông ngoại đến trường đón Linh nhưng không thấy. Sau một ngày tìm kiếm khắp nơi, gia đình vẫn chưa có thông tin gì của Linh.

Chiều 16/3, trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chị Nguyễn Hà Thu Thủy (cư ngụ phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết gia đình đã nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm con gái.

Theo thông tin từ gia đình, vào ngày 15/3, bé Trần Khánh Linh (sinh năm 2004, hiện đang học tại trường THCS Xuân Đỉnh) được đưa đến trường như bình thường nhưng sau đó người thân đến đón thì không thấy.

Mẹ khóc hết nước mắt cầu xin cư dân mạng tìm giúp con gái mất tích bí ẩn sau giờ học - Ảnh 1
Hình ảnh bé Linh được gia đình cung cấp - Ảnh: Gia đình cung cấp

Anh Trần Trung Dũng (bác ruột của Linh) cho biết hôm qua là ngày Linh có giờ kiểm tra môn tiếng Anh và Văn. Đến khoảng 15 giờ 30 là em đã tan học, nhưng vì bận việc nên chị Thủy có nhờ ông ngoại đến đón vào lúc 17 giờ 30. Tuy nhiên, khi đến nơi thì ông không thấy cháu. Sau đó, gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy.

Anh Dũng chia sẻ: "Gia đình chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy cháu. Hiện mẹ cháu đã lên cơ quan công an trình báo sự việc. Từ hôm qua đến nay, mẹ cháu khóc hết cả nước mắt, mất ăn mất ngủ đi tìm con khắp nơi".

Được biết ba Linh qua đời từ khi em chưa đầy 1 tuổi, hiện em sinh sống với mẹ.

Bé Trần Khánh Linh cao khoảng 1m52, nặng 45kg. Khi mất tích, em mặc bộ đồng phục của trường THCS Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 

Nếu quý độc giả có thông tin về bé Linh, xin vui lòng liên hệ

Chị Trần Hà Thu Thủy: 0964101374

Hoặc anh Trần Trung Dũng: 0982048808

 

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