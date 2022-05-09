Đắp thuốc nam chữa bầm tím, bé trai 13 tuổi ở Hải Dương suýt mất chân

Sau 5 ngày đắp thuốc lá chữa khỏi bầm tím, một bệnh nhi ở Hải Dương suýt mất chân do vết thương ngày càng lở loét, bốc mùi hôi thối.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 9/5, các bác sĩ bệnh viện (BV) Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết bệnh viện mới tiến hành phẫu thuật cắt lọc da, gân, cơ bị hoại tử cho bệnh nhi N.V.H (13 tuổi, Hải Dương).

Bệnh nhi 13 tuổi này nhập viện với tình trạng vết thương vùng khoeo và cẳng chân trái bị hoại tử phần mềm diện rộng, chảy dịch mùi hôi, bàn chân phải sưng nề.

Qua điều tra bệnh sử, người nhà cho biết 10 ngày trước bệnh nhi bị tai nạn giao thông, chân có nhiều vết thương bầm tím. Gia đình đưa trẻ đi kiểm tra, chỉ có vết trầy xước bầm tím ngoài da vùng cẳng chân phải. Bệnh nhi được bác sĩ kê đơn hướng dẫn theo dõi tại nhà. Sau khi nghe một số người mách đắp lá có thể giúp vết bầm nhanh tan, nhanh khỏi. Qua 5 ngày đắp thuốc, trẻ bị sốt, vùng đắp lá sưng nề, chảy dịch, có mùi hôi. Gia đình đã trẻ đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí để kiểm tra.

Bệnh nhi nhập viện với vết thương vùng khoeo và cẳng chân trái bị hoại tử phần mềm diện rộng, chảy dịch mùi hôi, bàn chân phải sưng nề - Ảnh: Báo Phát luật TP.HCM

Theo báo Sức khỏe và đời sống đưa tin, các bác sĩ Khoa Chấn thương - Chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, sau khi hội chẩn các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc tổ chức da, gân, cơ bị hoại tử.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi, điều trị và sẽ được phẫu thuật ghép da khi điều kiện cho phép. Nhưng với tình trạng của bệnh nhi thì nguy cơ cứng khớp gối, khó khăn trong vận động do sẹo hình thành từ việc cắt lọc, ghép da là rất lớn. Hiện tại, bệnh nhi người đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện và sẽ được phẫu thuật ghép da khi đủ điều kiện. Tuy nhiên, trẻ có nguy cơ cứng khớp gối, khó khăn trong vận động sau này do sẹo hình thành từ việc cắt lọc, ghép da.

Ngoài ra, các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên tự ý điều trị các chấn thương tại nhà. Đặc biệt, đắp lá thuốc nam là phương pháp chưa được khoa học kiểm chứng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không tùy ý đắp lên vết thương hở hay điều trị bệnh.

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