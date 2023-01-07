Danh tính gây bất ngờ của nạn nhân bị đâm tử vong sau va quẹt giao thông ở Gò Vấp

Xã hội 07/01/2023 11:31

Vụ va chạm xe máy dẫn đến cự cãi xảy ra ở vòng xoay đường Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng (phường 1, quận Gò Vấp).

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào sáng ngày 7/1, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng nói trên.

Nghi can gây án là Phạm Văn Đoan (37 tuổi, quê Bình Dương) bị bắt giữ tại hiện trường. Hiện Công an đang lấy lời khai của Đoan để điều tra vụ việc. Nạn nhân bị sát hại là anh D. (34 tuổi) cán bộ đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 10, TP.HCM.

Danh tính gây bất ngờ của nạn nhân bị đâm tử vong sau va quẹt giao thông ở Gò Vấp - Ảnh 1
Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối 6/1, tại giao lộ Phạm Văn Đồng – Lê Quang Định, thuộc phường 1, quận Gò Vấp xảy ra vụ va chạm giao thông. Sau cú va chạm nhẹ, cả nghi can Đoan và anh D. không hề hấn gì nhưng sau đó phát sinh mâu thuẫn cự cãi và lao vào ẩu đả với nhau.

Danh tính gây bất ngờ của nạn nhân bị đâm tử vong sau va quẹt giao thông ở Gò Vấp - Ảnh 2
Hiện trường vụ ẩu đả khiến một cảnh sát hình sự bị đâm chết - Ảnh: Vietnamnet

Nghi can Đoan cầm dao, còn anh D. lấy từ cốp xe cây gậy 3 khúc để đáp trả. Tuy nhiên, Đoan đã vung dao đâm một nhát vào ngực khiến anh D. gục trên đường. Một người đi đường, là anh B. (40 tuổi) chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, Đoan cũng vung dao đâm người này thương tích nhẹ ở lưng.

Người dân xung quanh và người đi đường đã lao vào tước đoạt hung khí, khống chế nghi can Đoan, giao cho Công an địa phương. Anh D. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

 

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