Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, mạng chia sẻ giấy báo chi phí mổ và thông tin kêu gọi giúp đỡ. Bài đăng kêu gọi từ thiện giúp cháu bé Nguyễn Ngọc Linh, sinh năm 2021, ở ấp Long Hưng, xã Long Thượng, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An. Nội dung bài đăng cho biết, bé đang điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Bác sĩ chẩn đoán bé có khối u ác tính trong não, yêu cầu phải mổ gấp.

Cụ thể, người có tên tài khoản Facebook - Lê Bích chia sẻ thông tin trên nhóm facebook người dân Đông Thạnh – Cần Giuộc: “Xin cô chú anh chị giúp đỡ em trong lúc này với ạ, em người quê ở Cần Giuộc, hiện giờ em đang ở bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh. Sự việc con em mới nhập viện Nhi Đồng Thành Phố để điều trị, bé bị bệnh viêm màng não. Bác sĩ khám thì bảo có khối u ác tính trong não, nên yêu cầu phải mổ gấp, tổng chi phí mổ là 20 triệu, bảo nhiểm hỗ trợ được 10 triệu, em thì mới đóng tạm ứng 7 triệu. Giờ còn thiếu 3 triệu nữa nên em mong được sự giúp đỡ của cô chú và anh chị để con được phẫu thuật, em xin chân thành cảm ơn cô chú và anh chị nhiều ạ”. Kèm theo số tài khoản ngân hàng và số điện thoại của người tên Lê Thị Ngọc Bích.