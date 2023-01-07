Cảnh báo biến thể phụ XBB của Omicron đã xuất hiện ở TP.HCM và Tây Ninh

Sở Y tế TP.HCM cho biết ngày 4/1/2023, Sở Y tế nhận được thông báo kết quả giải trình tự gene từ Tổ chức OUCRU (Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford). Theo đó, phát hiện 3/52 mẫu phết họng (từ người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM) có biến thể XBB trong tháng 12-2022.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Bộ Y tế cho biết, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ XBB tại tỉnh Tây Ninh và TP.HCM.

Biến thể XBB là một biến thể thuộc chủng Omicron đã lưu hành tại 35 quốc gia trên thế giới từ tháng 10-2022, tại Châu Á, biến thể này đã xuất hiện tại Singapore, Ấn Độ,…

Theo kết quả này, chiếm ưu thế vẫn là biến thể BA.2.75. Tuy nhiên, cả hệ thống giám sát tại bệnh viện và tại cộng đồng của TP.HCM đều chưa phát hiện biến thể XBB.1.5.

XBB thuộc biến thể Omicron xuất hiện từ việc tái tổ hợp của các biến thể phụ BA.2.10.1 và BA.2.75.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đánh giá về biến thể phụ XBB của Omicron, Tiến sĩ Angela Pratt cho biết theo quan điểm của WHO, sự xuất hiện của biến thể mới này cho thấy rằng thật không may, đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc. "Bất cứ nơi nào COVID-19 đang lưu hành, ở đó sẽ hiện diện nguy cơ gia tăng số ca mắc mới và sự xuất hiện của các biến thể mới nguy hiểm" - bà Angela Pratt nhấn mạnh.

Biến thể XBB và các biến thể phụ của nó đã được phát hiện tại hơn 10 quốc gia trong khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, và sẽ tiếp tục lây lan trong thời gian tới. Đáng chú ý, có thể nó sẽ không gia tăng nguy cơ tái nhiễm ở người đã bị nhiễm các biến chủng Omicron.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam - Ảnh: Báo Người Lao Động

Các vaccine COVID-19 hiện nay vẫn có khả năng bảo vệ không bị chuyển nặng hay tử vong ở các bệnh nhân bị nhiễm biến chủng XBB. Dù các biến chủng XBB có hiện tượng lẩn tránh miễn dịch nhưng khả năng xâm nhập vào tế bào bị kém hơn nên khả năng lây lan của biến chủng XBB bị giảm hơn so với các biến chủng Omicron khác.

Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 sẽ diễn biến phức tạp. Các biến chủng, biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, cạnh đó miễn dịch do tiêm vaccine giảm dần theo thời gian. Cùng với việc mở cửa, nới lỏng các chính sách phòng, chống dịch của một số nước trong khu vực sẽ dẫn đến nguy cơ số trường hợp mắc COVID-19 gia tăng.