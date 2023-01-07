Chân dung 2 chiến sỹ phòng cháy chữa cháy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Bình Phước

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Bình Phước về tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng ngày giải phóng Phước Long và giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28 từ ngày 4/1 đến 6/1/2023, Công an thị xã Phước Long được giao nhiệm vụ đảm bảo ANTT chuỗi hoạt động này.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã ký báo cáo gửi Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước về vụ tai nạn liên quan đến cán bộ chiến sỹ (CBCS) Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Bình Phước.

Thượng sỹ Trần Văn Hùng (SN 1998, có bằng lái xe chuyên dụng được đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát PCCC) là người điều khiển ô tô. Trên đường đi từ trụ sở Phòng cảnh sát PCCC và CNCH tại thành phố Đồng Xoài đến thị xã Phước Long làm nhiệm vụ, khi đến đoạn Km81+400, đường ĐT741, thuộc địa bàn ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước thì bị tai nạn. Tuy không ảnh hưởng các hộ dân xung quanh hoặc va chạm với phương tiện và người dân trên đường nhưng tai nạn khiến 2 đồng chí tử vong, 3 đồng chí bị thương nặng, 1 đồng chí bị thương nhẹ.

Lúc 15 giờ ngày 5/1, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 6 CBCS tham gia bảo vệ chuỗi hoạt động tại thị xã Phước Long.

Di ảnh Thiếu úy Ngô Quang Sang và Binh nhất Hồ Kiết Tường, hai đồng chí đã hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đến đoạn đường cong, có dốc, trời đang mưa nhỏ, mặt đường ẩm ướt dẫn đến trơn trượt, trọng lượng xe lớn (chứa 4m3 nước), vận tốc của xe khoảng 50km/h, lái xe phanh gấp, xe trượt vào dải phân cách giữ đường dẫn đến bị lật.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, ngay sau khi nhận được tin xảy ra vụ tai nạn, các đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng, khẩn trương tổ chức lực lượng cứu nạn cứu hộ, nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, làm tốt công tác tư tưởng cho các CBCS bị thương và gia đình các đồng chí gặp nạn, tổ chức điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Ban giám đốc Công an tỉnh cùng tổ công tác đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thăm hỏi động viên CBCS bị tai nạn và gia đình các đồng chí bị nạn, cử cán bộ y tế của Bệnh xá Công an tỉnh phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, trực tiếp đưa các đồng chí bị thương đến Bệnh viện Chợ Rẫy tại TPHCM điều trị và theo dõi diễn biến, tình hình sức khỏe của từng đồng chí, phối hợp với gia đình chăm sóc các đồng chí bị thương.

Công an tỉnh Bình Phước thăm hỏi các nạn nhân bị thương - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị, địa phương tổ chức tang lễ theo nghi thức CAND đối với 2 đồng chí tử vong và đang làm các thủ tục đảm bảo chế độ, chính sách cho các đồng chí trong vụ tai nạn trên theo quy định của Bộ Công an.

Đồng thời, Cục C07 và Công an tỉnh Bình Phước, đã trao hỗ trợ ban đầu cho gia đình 02 đồng chí tử vong mỗi gia đình 40 triệu đồng, mỗi đồng chí bị thương nặng 20 triệu đồng, bị thương nhẹ 15 triệu đồng.