Chân dung 2 chiến sỹ phòng cháy chữa cháy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Bình Phước

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã ký báo cáo gửi Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước về vụ tai nạn liên quan đến cán bộ chiến sỹ (CBCS) Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Bình Phước.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Bình Phước về tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng ngày giải phóng Phước Long và giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28 từ ngày 4/1 đến 6/1/2023, Công an thị xã Phước Long được giao nhiệm vụ đảm bảo ANTT chuỗi hoạt động này.