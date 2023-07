Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 6/1, tại hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 1-2023 do tỉnh Bình Phước tổ chức, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thông tin, từ ngày 1 đến ngày 6/1, Công an thị xã Phước Long được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho chuỗi hoạt động chào mừng ngày giải phóng Phước Long và giải Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 28.

Thực hiện nhiệm vụ trên, lúc 15 giờ ngày 5/1, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe ô tô chữa cháy chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ tham gia. Thượng sỹ Trần Văn Hùng (SN 1998 đã có bằng lái xe chuyên dụng được đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát PCCC) là người điều khiển xe ôtô.