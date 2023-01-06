Vào chiều ngày 6/1, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, đã thông tin nhanh về vụ tai nạn khiến 2 chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH tử nạn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 6/1, tại hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 1-2023 do tỉnh Bình Phước tổ chức, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thông tin, từ ngày 1 đến ngày 6/1, Công an thị xã Phước Long được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho chuỗi hoạt động chào mừng ngày giải phóng Phước Long và giải Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 28. Thực hiện nhiệm vụ trên, lúc 15 giờ ngày 5/1, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe ô tô chữa cháy chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ tham gia. Thượng sỹ Trần Văn Hùng (SN 1998 đã có bằng lái xe chuyên dụng được đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát PCCC) là người điều khiển xe ôtô.

Trên đường từ trụ sở Phòng cảnh sát PCCC và CNCH tại TP. Đồng Xoài đến thị xã Phước Long làm nhiệm vụ, đến đoạn đường tại Km81+400, đường ĐT.741, thuộc địa bàn ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì ôtô bị tai nạn. Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động Vụ tai nạn này không ảnh hưởng hoặc va chạm với phương tiện khác, cũng như không ảnh hưởng đến người dân trên đường và các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, sự việc khiến 2 chiến sĩ tử vong, 3 chiến sĩ bị thương nặng và 1 chiến sĩ bị thương nhẹ. Danh tính 2 người tử vong là Thiếu úy Ngô Quang Sang (SN1998) và Binh nhất Hồ Kiết Tường (SN 2003, chiến sỹ nghĩa vụ).

Đại tá Nguyễn Huy Hải cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đến đoạn đường cong, có dốc, trời đang mưa nhỏ, mặt đường ẩm ướt dẫn đến trơn trượt, trọng lượng xe lớn (chứa 4m3 nước), vận tốc của xe khoảng 50km/h, lái xe phanh gấp, xe trượt vào dải phân cách giữa đường dẫn đến bị lật. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Ngoài ra, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an tỉnh Bình Phước, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an và PC07 Bình Phước phối hợp cùng gia đình làm lễ an táng cho hai chiến sĩ vừa hy sinh. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi các chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ. Đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Công an tỉnh Bình Phước động viên, trao quà hỗ trợ cho gia đình thiếu uý Ngô Quang Sang - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - đại tá Nguyễn Minh Khương, phó cục trưởng - đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình mỗi chiến sĩ hy sinh số tiền 20 triệu đồng, ba chiến sĩ bị thương nặng 10 triệu đồng và một chiến sĩ bị thương nhẹ 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước Bùi Xuân Thắng cũng hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình mỗi chiến sĩ hy sinh, 10 triệu đồng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Sức khỏe hiện tại của 3 chiến sĩ bị thương trong vụ lật xe chữa cháy ở Bình Phước Vào chiều ngày 6/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin về tình hình sức khỏe của 3 chiến sĩ công an Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn của tỉnh Bình Phước.

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