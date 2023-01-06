Xử lý hành vi phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền bài viết liên quan đến vụ việc bé Hạo Nam kèm theo ảnh đại diện là hình một cậu bé đang cười.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa ngày 6/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết 2 ngày qua ông có hay thông tin trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh một bé trai với nét mặt tươi cười, được cho là Thái Lý Hạo Nam (SN 2012; ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) – bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m. Theo ông Bửu, đây là bức ảnh sai sự thật, không phải là bé Hạo Nam. "Chúng tôi đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh rà soát, nếu thông tin trên ảnh hưởng đến gia đình bé Nam thì sẽ có tiếng nói bảo vệ và hướng xử lý" – ông Bửu khẳng định.

Hình ảnh giả mạo về bé Hạo Nam được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, theo thông tin từ báo Đời Sống, mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản đăng tải bài viết liên quan đến vụ việc bé Hạo Nam kèm theo đường link có ảnh đại diện là hình một cậu bé đang cười. Những bài viết này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận và chia sẻ "chóng mặt", khiến người xem nhầm tưởng cậu bé kia là Hạo Nam. Theo tìm hiểu, cậu bé này có tên là Hoài N. (13 tuổi; quê Trà Vinh), hiện đang sống tại TP.HCM. Sau khi biết được sự thật, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động chia sẻ thông tin sai sự thật, câu like, câu view bất chấp nỗi đau của gia đình bé Hạo Nam; đồng thời mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm những tài khoản này.

Cậu bé trong bức ảnh ghép ở những bài viết câu tương tác này có tên là Hoài Nhi (12 tuổi, quê Trà Vinh) và không phải "thiên thần nhỏ" Hạo Nam - Ảnh: Báo Đời sống Bên cạnh đó, khi chia sẻ với một Youtuber về việc bị sử dụng hình ảnh để ghép vào bài viết bé Hào Nam, Hoài Nhi chia sẻ từ lúc bị ghép ảnh vào vụ bé Hào Nam, đã có rất nhiều người tưởng thật và nhắn tin, gọi điện hỏi thăm gia đình của cháu bé. Hoài Nhi cho biết thêm, bức ảnh được ghép tràn lan trên mạng được chụp cách đây vài năm ở trưởng tiểu học, khi đó cậu bé mặc áo đồng phục thể dục. Em từng được biết đến với biệt danh 'cậu bé bán thơm'. Thời điểm dịch Covid-19 năm 2020, Hoài Nhi cùng mẹ phát thực phẩm miễn phí cho người dân lao động. Tại thời điểm đó, hễ thấy người dân lao động đi ngang qua cậu bé Hoài Nhi liền chạy ra dẫn vào và phát cho một hộp bánh canh, bánh flan và một quả thơm. Hành động nhỏ nhưng sự chia sẻ lớn của Hoài Nhi đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi vào thời điểm ấy.

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