Xe cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước chở theo nhiều cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bất ngờ bị lật vào lúc 16h ngày 5/1.

Theo thông tin từ VNExpress, đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết sáng 6/1. Hai chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ là thiếu úy Ngô Quang Sang và binh nhất Hồ Kiết Tường (20 tuổi). Qua tìm hiểu ban đầu, vào chiều ngày 5/1, xe chuyên dụng của cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước được điều động đi làm nhiệm vụ. Khi đến địa phận xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú xe bất ngờ mất lái, lật vào lề đường. Lúc này, nhiều cán bộ chiến sĩ bên trong bị thương kêu cứu. Người dân cùng hỗ trợ phá cửa, đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Bình Phước đang đi làm nhiệm vụ thì gặp tai nạn lật xe khiến 2 chiến sĩ hy sinh - Ảnh: VNExpress Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vụ tai nạn khiến thiếu úy Sang chết tại chỗ, binh nhất Tường tử vong tại bệnh viện. Một số người khác bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết đoạn đường xe phòng cháy chữa cháy gặp nạn là điểm đen về tai nạn, đường quanh co, lại dốc, gặp trời mưa nên rất trơn trượt. "Hai chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, công an tỉnh sẽ tổ chức an táng theo quy định của ngành", đại tá Thắng nói.

Các lực lượng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Vietnamnet Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên Ngoài ra, ban lãnh đạo Công an Bình Phước đã đến gia đình của chiến sĩ gặp tai nạn thăm hỏi và gửi lời chia buồn đến thân nhân và gia đình. Dự kiến trong chiều nay 6/1, Công an Bình Phước chính thức có thông tin về vụ việc này. Vụ việc xe cảnh sát PCCC và CNCH gặp tai nạn, 2 chiến sĩ hy sinh đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước làm rõ.

Bình Phước: Đau lòng 2 chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ Vào ngày 5/1, một chiếc xe Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở Bình Phước đang đi làm nhiệm vụ thì gặp tai nạn khiến 2 người tử vong.

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