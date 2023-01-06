Đồng Tháp ra công văn khẩn sau vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

Xã hội 06/01/2023 07:18

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn khẩn về việc tăng cường công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào ngày 31/12/2022 vừa qua, tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, một bé trai đã rơi xuống và mắc kẹt trong ống cọc bê-tông đóng sâu dưới lòng đất. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã chủ động, tích cực triển khai công tác cứu nạn, đồng thời lực lượng chuyên nghiệp được huy động tối đa, hỗ trợ, nhưng công tác cứu nạn vẫn gặp nhiều khó khăn. 

Đến nay sau hơn 5 ngày lực lượng chức năng vẫn chưa thể đưa được cháu bé lên. Hiện tổ chuyên gia Nhật Bản gồm 8 người cũng đã trực tiếp đến hiện trường tìm hiểu kỹ càng, tính toán chọn giải pháp tốt nhất để triển khai công tác sớm đưa bé lên.

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Hiện trường giải cứu bé trai rơi xuống và mắc kẹt trong ống cọc bê-tông tại Đồng Tháp - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn khẩn về việc tăng cường công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn. Cụ thể, công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình đã được các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu quan tâm chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ từ công tác thiết kế, tổ chức thi công đến việc theo dõi, kiểm tra giám sát công trình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm, sai phạm trong quá trình thi công.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số Chủ đầu tư và nhà thầu chưa quan tâm đúng mức, còn sự chủ quan trong công tác quản lý, giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường khu vực thi công; việc tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện an toàn, ổn định của công trình chưa chặt chẽ, đồng bộ dẫn đến thiếu an toàn trong thi công.

 

Để tăng cường công tác an toàn lao động, hạn chế tối đa sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư công trình xây dựng, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động. Đồng thời, chủ động tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót tại cơ quan, đơn vị mình.

Đồng Tháp ra công văn khẩn sau vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ bé trai bị rơi xuống trụ bê tông công trình - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM 

Đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định. Rà soát công tác tổ chức thi công, kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo các nhà thầu (tư vấn giám sát, thiết kế, thi công xây dựng) thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị khẩn trương yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tổng rà soát, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình từ khâu thiết kế, thi công và giám sát thi công công trình; bảo đảm các điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, hạn chế thấp nhất các yếu tố gây nguy hiểm đến tính mạng, gây hại đến sức khỏe người lao động và Nhân dân.

Kịp thời phát hiện những trường hợp không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động trong công trình xây dựng hoặc cố ý sai phạm để chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các nhà thầu thi công xây dựng, phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình theo quy định. Trong đó, tổ chức lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trước khi thi công xây dựng công trình; tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với các công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng.

Chỉ đưa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vào sử dụng tại công trường sau khi đã được kiểm định đảm bảo an toàn. Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công...

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