Người thân nhớ lại khoảnh khắc cứu con gái 3 tuổi rơi xuống cống thoát nước: 'Khi được vớt lên, người cháu tím tái hết'

Xã hội 05/01/2023 16:19

Liên quan đến vụ việc một bé gái 2 tuổi bất ngờ bị rơi xuống cống thoát nước trước cửa nhà, người thân của cháu bé vẫn không hết bàng hoàng khi nhớ lại.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sự việc xảy ra tối 4/1 tại khu vực ngã tư cầu Đồng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Lúc này, một bé gái 3 tuổi bị rơi xuống cống thoát nước trước cửa nhà. Nắp cống này đang được thi công dang dở trên tỉnh lộ 298 nhưng không được đậy nắp hay che chắn. Thời điểm xảy sự việc, trong cống có nước chảy xiết nên cháu bé bị cuốn trôi trong ống cống. Độ sâu cống này khoảng 1-2 m.

Kể lại thời điểm xảy ra sự việc, chị T.H.H. (mẹ bé gái) cho biết, vào khoảng 20h tối 4/1, khi con đang chơi ở trước cửa nhà thì bất ngờ bị rơi xuống cống thoát nước. Rất may mắn là ông nội của bé đã nhìn thấy và hô hoán mọi người đến ứng cứu kịp thời. Thời điểm xảy ra sự việc, dưới cống rất nhiều nước đang xả ra đồng.

"Lúc con tôi bị rơi xuống nước chảy xiết lắm, mọi người phải chạy ra đón lõng ở đầu cống. Tuy nhiên một lúc sau vẫn không thấy con đâu, chồng tôi và nhiều người đã ra chỗ vách ngăn, cậy từng nắp cống để tìm, cứu con lên", chị H. kể.

Chị H. cho biết, khi xảy ra sự việc, nắp cống không được che đậy hay có biển cảnh báo gì. Khi được vớt lên, người con gái chị tím tái hết. Hiện con chị đang ở trong bệnh viện để theo dõi viêm phổi do ngạt nước bẩn dưới cống.

Người thân nhớ lại khoảnh khắc cứu con gái 3 tuổi rơi xuống cống thoát nước: 'Khi được vớt lên, người cháu tím tái hết' - Ảnh 1
Cháu bé đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ Zing, anh N.V.B (cha bé gái) cho biết cháu bé tiếp tục ở lại bệnh viện để được theo dõi tình trạng phổi. Sau khi nghe tiếng động, người nhà nạn nhân hô hoán ứng cứu. “Lúc này tôi rất bối rối vì đoạn cống tiếp theo đã được bịt kín, nước lại chảy xiết. Chạy xuống một ống cống phía dưới không thấy con, tôi càng rối và hốt hoảng”, anh Bình nhớ lại.

Linh cảm của người cha thôi thúc anh Bình tìm mọi cách để xác định vị trí con gái. Sau 6-7 phút, người cha phát hiện một khe hở vừa đủ cho cánh tay người lớn thò qua. Vị trí khe hở cách nơi cháu bé rơi xuống 8-10 m. Anh thò tay qua khe dù không hy vọng nhiều. May mắn, người cha nắm được áo cô bé đang bị mắc lại trong đường cống.

“Khi đó, khe hở chỉ đủ cho một cánh tay, tôi cố giữ chặt để con không bị cuốn đi xa. Gần chục người khi đó đã dùng xà beng để bật nắp cống lên”, anh Bình nhớ lại và cho rằng nếu không bị mắc lại, có lẽ con gái anh đã bị cuốn đi rất xa và khó có thể tìm kiếm. Sau khoảng 15 phút kể từ khi bị rơi xuống, cô bé được giải cứu ra khỏi cống và đưa tới bệnh viện.

Người thân nhớ lại khoảnh khắc cứu con gái 3 tuổi rơi xuống cống thoát nước: 'Khi được vớt lên, người cháu tím tái hết' - Ảnh 2
Khu vực cháu bé 3 tuổi rơi xuống - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Viết Toàn, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, cho hay chính quyền đã nắm được sự việc và đã chỉ đạo xác minh, xử lý. Qua xác minh của chính quyền, ông Toàn cho hay nắp cống không được đậy nắp dẫn đến sự cố là do gia đình nạn nhân bật lên để sửa chữa; tuy nhiên, anh Bình bác bỏ điều này.

“Chiều hôm đó, họ vẫn thi công dang dở tại đây”, anh Bình nói và phản ánh việc cống trước nhà anh không được đậy nắp hay thiếu cảnh báo là do đơn vị thi công tỉnh lộ 298.

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