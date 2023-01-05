Nguyên nhân thi thể bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp vẫn chưa được đưa lên mặt đất

Xã hội 05/01/2023 11:18

Sau khi công bố bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đã tử vong, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc xuyên đêm nhưng chưa thể được thi thể bé lên mặt đất.

Theo thông tin từ VTC News, đến 10h ngày 5/1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực đưa thi thể bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lên mặt đất.

 

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng đang hội ý với chuyên gia để có giải pháp phù hợp thực tế. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ đã tạm dừng do gặp phải tầng địa chất khá đặc biệt. Vì thế, việc thiết bị đưa xuống chưa đến vị trí cần thiết và việc đưa thi thể cháu bé lên vẫn chưa hoàn thành. Đây là tình huống khó khăn, trở ngại từ khâu kỹ thuật tới địa chất ở tầng sâu.

Nguyên nhân thi thể bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp vẫn chưa được đưa lên mặt đất - Ảnh 1
Do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng đang hội ý với chuyên gia để có giải pháp phù hợp thực tế - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục cố gắng đưa đoạn ống bê tông đầu tiên lên. Sau đó, triển khai biện pháp cứu hộ ở đoạn ống thứ hai và thứ ba nằm sâu trong lòng đất.

"Hiện tại, các mũi khoan đã đạt được độ sâu sát đáy của ống trụ bê tông. Tuy nhiên tới 5m cuối cùng, việc làm mềm đất gặp khó khăn khi nền địa chất rắn, đất sét dính chặt"- ông Bửu thông tin.

Nguyên nhân thi thể bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp vẫn chưa được đưa lên mặt đất - Ảnh 2
Hiện trường cứu hộ bé trai vào sáng ngày 5/1 - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, trước đó, vào tối ngày 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết: “Việc xác định em bé đã tử vong dựa vào bằng cớ, hội ý của các đơn vị pháp y đến hiện trường quan sát, đánh giá, tiên lượng dựa vào các yếu tố liên quan đến chấn thương, thông khí, liên quan các điều kiện bảo tồn sự sống”.

Sau khi bé Hạo Nam tử vong đã có thay đổi trong phương pháp cứu hộ. Cụ thể, lực lượng cứu hộ sẽ tháo các khớp nối, lần lượt đưa 3 đoạn ống lên. Ông Bửu nói thêm: “Các chuyên gia đã có tính toán, đưa ra giải pháp can thiệp để khi xử lý từng đoạn ống. Cách này ít có sự xâm nhập vào lòng ống trong. Chúng tôi đang rất khẩn trương”.

 

Về vị trí bé Hạo Nam mắc kẹt, theo Bửu, đoạn đầu của ống trụ bê tông ít có khả năng bé mắc kẹt lại. Lực lượng cứu hộ phán đoán bé kẹt ở đoạn thứ hai và đang thăm dò.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: 'Thi thể của con vẫn chưa về với gia đình'

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Vào ngày 5/1, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành cứu hộ để hy vọng có thể đưa thi thể bé Hạo Nam (được chính quyền xác định đã tử vong) về được với gia đình sớm nhất có thể.

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