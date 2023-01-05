Vào ngày 5/1, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành cứu hộ để hy vọng có thể đưa thi thể bé Hạo Nam (được chính quyền xác định đã tử vong) về được với gia đình sớm nhất có thể.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến ngày 5/1, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành cứu hộ để hy vọng có thể đưa thi thể bé Hạo Nam (được chính quyền xác định đã tử vong) về được với gia đình sớm nhất có thể. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé Hạo Nam) cho biết, đến sáng nay thi thể con trai chị là bé Hạo Nam vẫn chưa về với gia đình. Chị Linh cho biết, lúc hay tin rất đau lòng và mong muốn con mình sớm được đưa về nhà trong ngày hôm nay (5/1), để gia đình thực hiện an táng.

"Khi con được đưa về, gia đình sẽ thực hiện an táng cháu tại phần đất phía sau nhà" - chị Linh cho biết thêm. Mẹ bé Hạo Nam đau đớn, mong thi thể con sớm được về nhà - Ảnh: Báo Tiền Phong Bên cạnh đó, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin thêm về việc đưa thi thể bé Hạo Nam (10 tuổi) – nạn nhân bị lọt xuống cọc bê tông của cầu Rọc Sen thuộc dự án thi công tuyến đường ĐT - 857 (ấp 2, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình, Đồng Tháp).

"Việc xác định bé Hạo Nam tử vong là do các bằng cớ, các hội ý của các đơn vị pháp y đến hiện trường quan sát, đánh giá tiên lượng, dựa vào các tính chất liên quan đến chấn thương, thông khí, các điều kiện bảo tồn sự sống nên đã có biên bản pháp y thông báo cho gia đình tiên lượng xấu, sau đó tử vong”. Ngoài ra, các chuyên gia có hội ý tìm phương pháp tiếp cận được đoạn ống cứu hộ em Hạo Nam. Đây là phương án có trở ngại khó khăn nên cần phải được đánh giá thật kỹ càng để triển thi công sớm rút ngắn thời gian cứu hộ. Lý giải về lượng đất đá trong ống cọc, ông Bửu cho biết, do lúc em bé rơi xuống có đất đá rơi theo. Trong quá trình triển khai thi công, đặt ống, búa nén để đặt thiết bị làm đất từ các khớp nối tràn vào chứ không phải đất đá rơi từ miệng ống cọc vào. Lực lượng chức năng sớm đưa trụ bê tông lên để đưa thi thể cho gia đình lo hậu sự - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào 21h tối ngày 4/1, sau khi nhận tin thông báo của chính quyền xác định bé Hạo Nam đã mất, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé Hạo Nam) đã xúc động, nghẹn ngào. Đứa con trai của chị đã rời xa gia đình và phép màu đã không xảy đến. Ngoài ra, chính quyền địa phương, Hội phụ nữ và các đoàn thể, người thân đã đến an ủi, động viên chị Linh vượt qua nỗi đau trước mắt để tiếp tục đợi con được đưa về nhà.

Vụ bé trai rơi ống bê tông tử vong: Cần xem xét việc thực hiện an toàn lao động Theo chuyên gia pháp lý, vụ cháu bé 10 tuổi tử vong khi lọt xuống ống bê tông sâu 35 mét tại Đồng Tháp có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về an toàn ở những nơi đông người.

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