Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 5/1, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thông tin về việc tiếp nhận trẻ sơ sinh bị bỏ rơi do người dân đưa đến viện vào 23h hôm 3/1. Cụ thể, trẻ vào viện trong tình trạng tím tái toàn thân, da lạnh, thân nhiệt hạ thấp, hơi thở yếu ớt. Trẻ được đặt trong túi nilon màu đen. Bé trai bị sứt môi hở hàm ếch, dây rốn đã được cắt, dài 30cm. Trong túi còn có bánh rau.

Tình trạng sức khỏe bé ổn định, được chăm sóc, nuôi dưỡng tại khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, Trần Hoàng Long (ở Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cho biết, vào hơn 22h đêm ngày 3/1, anh đi bộ từ chỗ làm về nhà, đến đoạn đường ven hồ Phương Lưu (đoạn giữa nghĩa trang Đông Khê và nghĩa trang Cống Thỏ - Phương Lưu) anh nghe thấy tiếng trẻ khóc khe khẽ, rất ngạc nhiên và có phần hơi sợ vì đây là đoạn đường vắng, tối, không có nhà dân, lại nằm giữa hai nghĩa địa. Đã định bỏ đi vì cho rằng có thể đây là đoạn đường vắng, lại gần nghĩa địa nên cảm giác, nhưng linh tính mách bảo có điều gì đó, anh bình tâm lại, lắng nghe kỹ và quan sát xung quanh thì phát hiện một túi nilon đen nằm cạnh đường có sự cựa quậy, anh tiến đến mở túi nilon ra thì phát hiện trong túi là một trẻ sơ sinh, trên đầu được quấn một chiếc khăn mặt, toàn thân không mặc gì, trẻ có cử động và khóc khe khẽ.

Quá hoảng hốt và chưa biết xử trí ra sao thì vừa may anh thấy ánh đến của xe máy đi tới, anh liền chặn xe và trao đổi sự việc, được sự đồng ý của nhóm 3 bạn trẻ đi trên xe máy, anh Long cùng các bạn liền chạy đến một cơ sở y tế gần nhất để nhờ được giúp đỡ nhưng bị từ chối, chỉ lên Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Rất may, khi đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trẻ vẫn còn sống, dù đã tím tái, hạ thân nhiệt…