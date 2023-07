Phẫu thuật thành công trường hợp người phụ nữ dập nát 4 ngón tay vì vì vật dụng trong nhà bếp

Ngoài ra, việc khâu nối mạch máu và thần kinh ở những trường hợp này rất phức tạp. Quá trình phẫu thuật bóc tách vạt ngón chân phải bảo tồn được nguồn mạch nuôi của ngón. Khâu mạch máu và thần kinh bằng kỹ thuật khâu nối vi phẫu, cần các phương tiện máy móc hiện đại. Đến nay, ngón tay được nối phục hồi tốt. Bệnh nhân tái khám theo lịch để hướng dẫn tập luyện, phục hồi vận động của "ngón tay" mới.

Bàn tay bệnh nhân trước và sau khi nối ngón chân thứ 2,3 bàn chân trái lên ngón tay thứ 4,5 bàn tay trái - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Bác sĩ khuyến cáo, đa số các trường hợp tai nạn do máy xay thịt, cá… đều không cứu được toàn vẹn bàn tay do tổn thương phức tạp, dập nát. Vì vậy, người dân cần chú ý cẩn trọng, có các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Nếu không may gặp tai nạn, không nên cố gắng kéo tay ra, hoặc nếu chi thể bị đứt lìa, phải nhanh chóng bảo đảm cầm máu, bảo quản đoạn đứt lìa đúng cách. Cụ thể như, rửa với nước muối 0,9%, bọc kín phần chi đứt lìa bằng gạc sạch, đặt trong túi nilon cột kín, bảo quản với thùng đá lạnh, nhanh chóng đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất.