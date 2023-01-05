Phẫu thuật thành công trường hợp người phụ nữ dập nát 4 ngón tay vì vì vật dụng trong nhà bếp

Xã hội 05/01/2023 11:54

Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, vừa phẫu thuật ghép 2 ngón chân thay thế 2 ngón tay cho bệnh nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay trái.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào ngày 5/1, bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, vừa phẫu thuật ghép 2 ngón chân thay thế 2 ngón tay cho bệnh nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay trái.

Trước đó, bệnh nhân N.T.V. (43 tuổi) bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay, tổn thương phức tạp, dập nát cả 4 ngón tay và được nhanh chóng xử lý cấp cứu, cùng lúc thực hiện các xét nghiệm và chuyển bệnh nhân lên phòng phẫu thuật. Các ngón tay 2, 3, 4, 5 của bệnh nhân dập nát, không thể phục hồi, chỉ duy nhất còn ngón tay cái. Bác sĩ đã phẫu thuật tạo mỏm cụt từ 2 đến ngón 5 song việc mất đi các ngón tay khiến sinh hoạt của bệnh nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau 3 tháng khi phần mềm tay ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng, bệnh lý nền được kiểm soát tốt, các bác sĩ đã phẫu thuật ghép lấy ngón chân thứ 2,3 của bàn chân trái đưa lên ngón tay 4,5 của bàn tay trái nhằm tạo cung cầm nắm cho bệnh nhân.

Phẫu thuật thành công trường hợp người phụ nữ dập nát 4 ngón tay vì vì vật dụng trong nhà bếp - Ảnh 1
4 ngón tay không thể phục hồi vì tai nạn với máy xay thịt - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Thành Nhơn, Khoa Phẫu thuật chi trên, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, ca phẫu thuật này kéo dài 6 giờ. Ê-kíp đã đưa ra hướng kết hợp xương từ ngón chân lên bàn tay, khâu nối mạch máu, dây thần kinh, gân cơ, phục hồi sự sống của ngón tái tạo.

Ngoài ra, việc khâu nối mạch máu và thần kinh ở những trường hợp này rất phức tạp. Quá trình phẫu thuật bóc tách vạt ngón chân phải bảo tồn được nguồn mạch nuôi của ngón. Khâu mạch máu và thần kinh bằng kỹ thuật khâu nối vi phẫu, cần các phương tiện máy móc hiện đại. Đến nay, ngón tay được nối phục hồi tốt. Bệnh nhân tái khám theo lịch để hướng dẫn tập luyện, phục hồi vận động của "ngón tay" mới.

Phẫu thuật thành công trường hợp người phụ nữ dập nát 4 ngón tay vì vì vật dụng trong nhà bếp - Ảnh 2
Bàn tay bệnh nhân trước và sau khi nối ngón chân thứ 2,3 bàn chân trái lên ngón tay thứ 4,5 bàn tay trái - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Bác sĩ khuyến cáo, đa số các trường hợp tai nạn do máy xay thịt, cá… đều không cứu được toàn vẹn bàn tay do tổn thương phức tạp, dập nát. Vì vậy, người dân cần chú ý cẩn trọng, có các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Nếu không may gặp tai nạn, không nên cố gắng kéo tay ra, hoặc nếu chi thể bị đứt lìa, phải nhanh chóng bảo đảm cầm máu, bảo quản đoạn đứt lìa đúng cách. Cụ thể như, rửa với nước muối 0,9%, bọc kín phần chi đứt lìa bằng gạc sạch, đặt trong túi nilon cột kín, bảo quản với thùng đá lạnh, nhanh chóng đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất. 

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