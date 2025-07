Bão số 3 Wipha đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo nhiều tỉnh ở miền Bắc mưa to

Dự báo đến 7h ngày 23/7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều tối 22/7, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực Ninh Bình - Thanh Hóa, bão Wipha (bão số 3) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 19h, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Ninh Bình - Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo đến 7h ngày 23/7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Bão Wipha đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong áp thấp nhiệt đới cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, dông, lốc, sóng lớn.

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Khu vực sâu trong đất liền các tỉnh, thành phố Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có gió giật cấp 6-7.

Về mưa lớn, từ đêm 22/7 đến sáng 23/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía nam Phú Thọ và Sơn La có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

