Thương tâm: Hai anh em mồ côi tử vong dưới hồ thủy lợi ở Kom Tum

Xã hội 05/01/2023 17:32

Sau gần 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể hai nạn nhân và đưa vào bờ.

Theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban Nhân dân xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, đến 9 giờ ngày 5/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai anh em A Liên (sinh năm 2002) và A Đai (sinh năm 2005), cùng trú xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, bị tử vong do đuối nước.

Hai anh em A Liên và A Đai từ thành phố Kon Tum lên làm thuê cho hộ ông Lê Văn Hậu (trú huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), chăn nuôi cá tại đập thủy lợi Đăk Rơ Ngát (thuộc địa bàn xã Tân Cảnh, xã Đăk Rơ Nga và xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô).

Thương tâm: Hai anh em mồ côi tử vong dưới hồ thủy lợi ở Kom Tum - Ảnh 1
Thi thể của hai nạn nhân được phát hiện và đưa vào bờ - Ảnh: Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào chiều ngày 1/1, trong lúc hai anh em đang chèo thuyền cho cá ăn thì thuyền bị lật, cả hai rơi xuống nước mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng gồm Công an tỉnh, Đội Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Đăk Hà, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đăk Tô đã phối hợp tìm kiếm các nạn nhân.

Ủy ban Nhân dân xã Tân Cảnh cũng đã huy động lực lượng dân quân, Công an xã, Ban tự quản thôn 4 cùng hỗ trợ tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, do diện tích mặt hồ rộng, nước sâu, nên sau gần 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể hai nạn nhân, đưa vào bờ và tiến hành khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình.

Ủy ban Nhân dân xã Tân Cảnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Bên cạnh đó, hộ chăn nuôi thủy sản Lê Văn Hậu cũng hỗ trợ các chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã Tân Cảnh thông tin thêm, hai anh em A Liên và A Đai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, thuộc diện hộ nghèo nên phải đi làm thuê.

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