Vào ngày 5/1, một chiếc xe Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở Bình Phước đang đi làm nhiệm vụ thì gặp tai nạn khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Công Thương, vào ngày 5/1, một chiếc xe Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở Bình Phước đang đi làm nhiệm vụ thì gặp tai nạn lật xe, một Thiếu úy tử vong.

Xe cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước chở theo nhiều cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bất ngờ bị lật vào lúc 16h ngày 5/1.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo cảnh sát, vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua, đường dốc. Thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa nhỏ, đường trơn, chiếc xe đang đổ dốc thì bị trơn trượt lật ngang gây ra vụ tai nạn.

Xe bất ngờ bị lật khiến 2 người tử vong - Ảnh: Báo Công Thương

Theo thông tin từ Vietnamnet, đến tối ngày 5/1, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã hoàn tất công tác khám nghiệm vụ tai nạn giao thông khiến một Thiếu úy cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tử vong. Tuy nhiên, khi xe đến đoạn đường thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ gặp nạn khiến xe bị lật. Vụ việc khiến Thiếu úy Ngô Quang Sang tử vong và một số cán bộ, chiến sĩ khác bị thương.

Đến tối cùng ngày, Binh nhất Hồ Kiết Tường, sinh năm 2003 cũng đã hy sinh. Mặc dù đã được các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước hết lòng cấp cứu nhưng đồng chí đã hy sinh tại Bệnh viện vào tối ngày 05/01/2023.

Ngoài ra, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước cũng có thông báo ban đầu về vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và các cán cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Đồng Tháp ra công văn khẩn sau vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn khẩn về việc tăng cường công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-phuoc-au-long-2-chien-sy-phong-chay-chua-chay-hy-sinh-trong-luc-lam-nhiem-vu-543317.html