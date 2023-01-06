Bình Phước: Đau lòng 2 chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Xã hội 06/01/2023 07:32

Vào ngày 5/1, một chiếc xe Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở Bình Phước đang đi làm nhiệm vụ thì gặp tai nạn khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Công Thương, vào ngày 5/1, một chiếc xe Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở Bình Phước đang đi làm nhiệm vụ thì gặp tai nạn lật xe, một Thiếu úy tử vong.

Xe cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước chở theo nhiều cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bất ngờ bị lật vào lúc 16h ngày 5/1. 

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo cảnh sát, vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua, đường dốc. Thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa nhỏ, đường trơn, chiếc xe đang đổ dốc thì bị trơn trượt lật ngang gây ra vụ tai nạn.

Bình Phước: Đau lòng 2 chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ - Ảnh 1
Xe bất ngờ bị lật khiến 2 người tử vong - Ảnh: Báo Công Thương

Theo thông tin từ Vietnamnet, đến tối ngày 5/1, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã hoàn tất công tác khám nghiệm vụ tai nạn giao thông khiến một Thiếu úy cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tử vong. Tuy nhiên, khi xe đến đoạn đường thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ gặp nạn khiến xe bị lật. Vụ việc khiến Thiếu úy Ngô Quang Sang tử vong và một số cán bộ, chiến sĩ khác bị thương.

Đến tối cùng ngày, Binh nhất Hồ Kiết Tường, sinh năm 2003 cũng đã hy sinh. Mặc dù đã được các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước hết lòng cấp cứu nhưng đồng chí đã hy sinh tại Bệnh viện vào tối ngày 05/01/2023.

Ngoài ra, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước cũng có thông báo ban đầu về vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và các cán cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Đồng Tháp ra công văn khẩn sau vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

Đồng Tháp ra công văn khẩn sau vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn khẩn về việc tăng cường công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   chiến sỹ hy sinh chiến sỹ PCCC Chiến sỹ PCCC hy sinh tin nóng tin nóng trong ngày tin mới tin tức 24h tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?