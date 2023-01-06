Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thông tin vụ giải cứu bé trai Hạo Nam bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống cọc bê tông sâu 35 m vẫn chưa thể kết thúc.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan vụ bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m, đến sáng ngày 6/1, công việc cứu hộ vẫn chưa thể kết thúc khi chưa đưa được thi thể nạn nhân lên để lo hậu sự. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực thay đổi các phương án để có thể sớm đưa được trụ bê tông có thi thể bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp bên trong lên khỏi mặt đất.

Công tác cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông sâu 35m vẫn chưa thể hoàn thành - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Chiều muộn ngày 5/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin, hôm nay và nhiều ngày qua, Đồng Tháp đã nhận được nhiều góp ý trong công tác cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông ở công trình cầu Rọc Sen. Đặc biệt, chiều cùng ngày, đoàn chuyên gia Nhật Bản gồm 8 người đã trực tiếp đến hiện trường nơi Hạo Nam gặp nạn và có đưa ra biện pháp để đưa cọc bê tông và thi thể em lên mặt đất. Tuy nhiên, biện pháp để cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam của đoàn chuyên gia Nhật Bản cần một số thiết bị đặc biệt, phương tiện chưa tập hợp đủ nên tỉnh Đồng Tháp cần thời gian để huy động. Vì lý do này, biện pháp của các chuyên gia Nhật Bản chưa được thực hiện.

Hiện tại, các chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các lực lượng quân đội, công an và hàng trăm người tham gia cứu hộ vẫn đang triển khai các giải pháp để cứu hộ bé trai ở Đồng Tháp, cụ thể là đưa trụ bê tông có thi thể nạn nhân lên mặt đất. Hiện trường nơi bé trai lọt xuống trụ bê tông - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ. Tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. Ông Đoàn Tấn Bửu thông tin: “Việc xác định em bé đã tử vong dựa vào bằng cớ, hội ý của các đơn vị pháp y đến hiện trường quan sát, đánh giá, tiên lượng dựa vào các yếu tố liên quan đến chấn thương, thông khí, liên quan các điều kiện bảo tồn sự sống”.

Tin vui: Cứu hộ phán đoán bé trai 10 tuổi đang nằm ở đoạn ống thứ 2, sẽ cố gắng tháo khớp nối, khẩn trương đưa bé lên Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương với mục đích tìm kiếm thi thể bé trai mắc kẹt ở trụ sâu 35 m. Lực lượng chức năng cũng có những phán đoán về vị trí của bé.

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