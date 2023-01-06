Đồng Tháp: Bé trai 7 tuổi bị máy trộn bê tông nghiền nát cánh tay khi vào công trình xây dựng chơi

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ ghi nhận bé trai 7 tuổi lừ đừ, da xanh niêm nhợt, môi tái, tay trái dập nát, chảy máu, không bắt được mạch quay.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 6/1, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) chia sẻ, bệnh nhân là bé trai V.T.K. 7 tuổi, ngụ Đồng Tháp. Khai thác bệnh sử ghi nhận, bé K. đi đến công trình xây dựng chơi. Em thò tay vào máy trộn bê tông và bị kẹt tay vào máy. Người làm ở công trường phát hiện tai nạn đã tắt máy, đưa trẻ ra ngoài. Khi đó, trẻ dập nát cánh tay trái và được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương. Trẻ được sơ cứu băng nẹp và truyền dịch giảm đau, chuyển lên TP.HCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ ghi nhận trẻ lừ đừ, da xanh niêm nhợt, môi tái, mạch quay bên tay phải bắt nhẹ, huyết áp 80/60mmHg. Tay trái dập nát, chảy máu, không bắt được mạch quay. Xét nghiệm dung tích hồng cầu Hct còn 18%, chẩn đoán vết thương tay trái dập nát gây đứt động mạch cánh tay, sốc mất máu. Ngay lập tức, các bác sĩ cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ. Đồng thời, tiến hành băng ép vết thương cầm máu, đặt nội khí quản giúp thở, thiết lập 2 đường truyền tĩnh mạch truyền dịch chống sốc. Trẻ được chuyển phòng mổ trong vòng 15 phút. Các bác sĩ chỉnh hình, mạch máu, ngoại khoa, gây mê hồi sức, hồi sức ngoại, ngân hàng máu, tích cực hồi sức truyền dịch, truyền máu, dùng thuốc vận mạch, điều chỉnh toan chuyển hóa máu.

Trẻ nhập viện với cánh tay trái dập nát, nhiều đất cát bám dính, đứt động mạch, sốc mất máu - Ảnh: Vietnamnet Theo thông tin từ báo Công Luận, ê-kíp tiến hành cắt lọc, thám sát vết thương dập nát cánh tay, ghi nhận mô hoại tử rất nhiều, lấy ra nhiều đất cát. Thám sát ghi nhận trẻ bị đứt và dập 1 đoạn động mạch cánh tay trái 15 cm. Nhận thấy không thể cắt nối động mạch được, bác sĩ đã rạch da 10cm ở cổ chân phải, lấy 1 đoạn tĩnh mạch hiển 12cm. Sau đó, ghép vào thay thế cho đoạn động mạch cánh tay bị dập. Hai ngón tay trái tưới máu kém, nguy cơ nhiễm trùng cao nên được làm mỏm cụt. Sau mổ nối mạch máu, trẻ được tiếp tục điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại, hỗ trợ hô hấp, chăm sóc vết thương qua cắt lọc. Các y bác sĩ tiến hành chăm sóc vết thưỡng kỹ lưỡng, đặt VAC tưới rửa, hút áp lực âm liên tục sử dụng các loại gạc sinh học sát khuẩn, hấp phụ mô hoại tử, kích thích mọc mô hạt. Sau gần 2 tháng điều trị, mạch máu lưu thông tốt, tưới máu đầu chi hồng hào. Trẻ được cai máy thở, tỉnh táo, được ghép da và phục hồi dần tay trái. Cánh tay có thể cử động giơ lên, hạ xuống như bình thường. Bác sĩ Tiến lưu ý, phụ huynh cần giáo dục con trẻ nhận thức được nguy hiểm rình rập khi đến chơi ở các công trình xây dựng. Cụ thể như các hố đào dở dang bị ngập nước, các dụng cụ tường vách, dàn giáo có thể sập đè, các máy cắt thép gạch, máy trộn bê tông,… đều có thể nguy hiểm đến tính mạng.

TP.HCM: Phà chở khách ở Cát Lái bị sà lan tông thủng, nhiều xe máy bị ngã Phà đang chở khách từ TP.HCM qua Đồng Nai thì bất ngờ bị sà lan tông mạnh, thủng một lỗ. Vụ việc khiến nhiều hành khách bị xây xát, hoảng loạn bỏ lại xe máy tháo chạy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thap-be-trai-7-tuoi-bi-may-tron-be-tong-nghien-nat-canh-tay-khi-vao-cong-trinh-xay-dung-choi-543382.html