Sức khỏe hiện tại của 3 chiến sĩ bị thương trong vụ lật xe chữa cháy ở Bình Phước

Xã hội 06/01/2023 15:22

Vào chiều ngày 6/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin về tình hình sức khỏe của 3 chiến sĩ công an Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn của tỉnh Bình Phước. 

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào chiều ngày 6/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin về tình hình sức khỏe của 3 chiến sĩ công an Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn của tỉnh Bình Phước. 

Vào tối 20h50 tối 5/1, chiến sĩ N.H.P, sinh năm 2003 nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chấn thương đầu, gãy hở 1/3 dưới cẳng chân phải. Ê-kíp điều trị đã đánh giá và chỉ định mổ cấp cứu cho bệnh nhân ngay trong đêm. Bệnh nhân được cắt lọc vết thương chân phải và nẹp bột bất động xương gãy. Ca mổ hoàn thành lúc 5h sáng nay. Hiện tại, bệnh nhân P. ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Sức khỏe hiện tại của 3 chiến sĩ bị thương trong vụ lật xe chữa cháy ở Bình Phước - Ảnh 1
 3 chiến sĩ công an Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn của tỉnh Bình Phước đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Vietnamnet

Chiến sĩ N.T.K, sinh năm 2002, nhập viện lúc 1h sáng 6/1. Bệnh nhân K. bị chấn thương mặt, gãy bể xoang hàm gò má trái, gãy xương chính mũi, mắt trái rách sụn mi dưới và gãy cổ xương cánh tay trái. Bệnh nhân được phẫu thuật may sụn mi dưới mắt trái, dự kiến sẽ chuyển về Khoa Chấn thương chỉnh hình tiếp tục xử lý. Đồng thời, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ mời Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại TP.HCM hội chẩn để điều trị gãy xương gò má trái cho trường hợp này. 

Chiến sĩ T.V.H, sinh năm 1998, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, chỉ số sinh tồn 13 điểm, đau đầu, đau bụng hạ vị, sinh hiệu ổn. Kết quả chụp CT sọ não không thấy tổn thương nội sọ, sưng mô mềm đỉnh. Bệnh nhân H. được nhập Khoa Chấn thương sọ não để điều trị. 

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh hơn, tuy nhiên chậm, chỉ số sinh tồn 14 điểm, còn đau đầu và đau bụng hạ vị. Bệnh nhân đang được theo dõi thêm, chụp lại CT não và thực hiện các xét nghiệm, đánh giá cần thiết.

Sức khỏe hiện tại của 3 chiến sĩ bị thương trong vụ lật xe chữa cháy ở Bình Phước - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 chiến sỹ hy sinh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 16h ngày 5/1, tổ công tác của PC07 Bình Phước chở theo năm cán bộ, chiến sĩ lưu thông trên đường ĐT741 đi làm nhiệm vụ, hướng từ TP Đồng Xoài đi thị xã Phước Long. Khi đến khu vực thuộc xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì xe mất lái, lao vào lề đường rồi lật ngang khiến thiếu úy Ngô Quang Sang tử vong tại chỗ. Ngoài ra, bốn người khác trên xe bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến tối 51, binh nhất Hồ Kiết Tường đã không qua khỏi.

 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bình Phước, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an và PC07 Bình Phước phối hợp cùng gia đình làm lễ an táng cho hai chiến sĩ vừa hy sinh. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi các chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - đại tá Nguyễn Minh Khương, phó cục trưởng - đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình mỗi chiến sĩ hy sinh số tiền 20 triệu đồng, ba chiến sĩ bị thương nặng 10 triệu đồng và một chiến sĩ bị thương nhẹ 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước Bùi Xuân Thắng cũng hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình mỗi chiến sĩ hy sinh, 10 triệu đồng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ bị thương.

 

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