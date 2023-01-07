Lời tâm sự đầy xót xa của người mẹ trong vụ bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp: 'Hôm nào em gái cũng nhắc vì không thấy mặt anh'

Sau nhiều ngày xảy ra sự việc, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ của bé Hạo Nam) cũng như chồng đã phần nào chấp nhận sự thật rằng đứa con trai bé bỏng đã mãi mãi ra đi.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào chiều tối ngày 6/1, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) bị rơi xống trụ bê tông 35m. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương ân cần thăm hỏi chị Nguyễn Thị Mỹ Linh và anh Thái Văn Tấn Tài (mẹ và cha bé Hạo Nam), đồng thời động viên chị Linh cùng chồng gắng gượng vượt qua mất mát, tiếp tục cố gắng, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho bé thứ 2 (em gái của Hạo Nam mới 21 tháng tuổi).

Sau nhiều ngày xảy ra sự việc, chị Linh cũng như chồng đã phần nào chấp nhận sự thật rằng đứa con trai bé bỏng đã mãi mãi ra đi. Điều mà vợ chồng anh chị mong mỏi nhất hiện tại, đó chính là có thể nhanh chóng đưa thi thể con lên khỏi trụ bê tông, để gia đình thực hiện an táng. Chị Linh chia sẻ, dù rất nóng ruột nhưng gia đình biết rằng các cấp lãnh đạo, chính quyền đã và đang cố gắng hết sức, ngày đêm nỗ lực, trực chiến 24/24 giờ để đưa bé lên khỏi trụ bê tông một cách sớm nhất.

"Em bé rất nhớ anh, cứ vô mùng ngủ là kêu anh. Hôm rày bữa nào em cũng nhắc hết vì không thấy mặt anh", chị Linh kể. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương động viên chị Nguyễn Thị Mỹ Linh và anh Thái Văn Tấn Tài (mẹ và cha bé Hạo Nam) - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Cũng trong tối ngày 6/1, theo thông tin từ Vietnamnet, tại công trình cầu Rọc Sen, các chuyên gia ở hiện trường đã thống nhất phương án khả thi để đưa thi thể bé trai 10 tuổi rơi xuống ống cọc bê tông lên mặt đất. Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, an ninh vẫn làm việc khẩn trương. Sau khi đánh giá, thảo luận, các chuyên gia tại hiện trường đề xuất một số phương án khả thi để nhấc trụ bê tông lên mặt đất. Phương án dự kiến được các chuyên gia trong nước đồng thuận nhất là sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bê tông. Các lực lượng chức năng thực hiện phương án cứu nạn cháu bé - Ảnh: Vietnamnet Có thể tóm tắt như sau: Cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh trụ bê tông tạo thành một bộ khung 4,8m x 4,8m, đất xung quanh trụ được lấy lên bằng gàu xúc (tạm gọi là tầng 1). Từ đáy tầng 1, dùng ống vách thép đường kính 1,6m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy trụ bê tông (tạm gọi là tầng 2) và sau đó đất xung quanh trụ được lấy lên bằng khoan guồng xoắn. Sau khi tiếp cận đáy trụ sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhấc trụ bê tông lên. Hiện các ngành chức năng, lực lượng vẫn đang nỗ lực đưa bé Hạo Nam lên mặt đất để gia đình thực hiện an táng theo truyền thống.

Ngày thứ 7 tìm kiếm bé Hạo Nam: Thay đổi phương án đưa trụ bê tông và thi thể bé trai lên mặt đất Sau gần 1 tuần tích cực hộ nhưng chưa thể đưa trụ bê tông lên, lực lượng chức năng đã quyết định thay đổi phương án khác để đưa trụ bê tông và thi thể bé trai lên mặt đất

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