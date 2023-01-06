Đến ngày 6/1, vụ giải cứu bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông vẫn chưa thể kết thúc, quyết tâm đưa nạn nhân lên để lo hậu sự, dù tốn kém đến đâu.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến ngày 6/1, công việc cứu hộ bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) vẫn chưa thể kết thúc, khi chưa đưa được thi thể nạn nhân lên để lo hậu sự. Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, sau khi khảo sát, đoàn chuyên gia đã đưa ra phương án đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi ống bê tông, kỹ thuật cứu hộ khả thi, song thiết bị chưa đầy đủ nên chưa thể thực hiện. Cụ thể, các chuyên gia Nhật Bản đề xuất dùng ống thép đường kính lớn hơn cọc bê tông đưa xuống độ sâu 24m, tiếp tục lấy hết đất bên trong ra.

Công việc cứu hộ bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) vẫn chưa thể kết thúc - Ảnh: Báo Dân Trí Sau đó, cứu hộ sẽ đưa dây cáp xuống buộc vào ba đầu cọc cạnh các mối nối, kết nối thành một trục cùng với trụ thép dựng thẳng bên cạnh tạo thành lực kéo thẳng bằng kích thủy lực. "Đây chỉ là phương án do đoàn chuyên gia Nhật Bản đề xuất sau khi khảo sát hiện trường vụ tai nạn. Tuy nhiên, Đồng Tháp chưa thực hiện phương án này. Chúng tôi vẫn đang thực hiện phương án là mở rộng miệng hố hàng chục mét xung quanh ống bê tông, để giảm áp lực cho đoạn đầu. Khi nào lấy lên đoạn đầu sẽ tính tiếp phương án. Nguyên nhân do cọc bê tông này cắm cách kênh chừng 5m, muốn khoét sâu xuống phải có mặt bằng rất lớn ước tính khoảng 60m", ông Bửu nói.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các lực lượng quân đội, công an và hàng trăm người tham gia cứu hộ vẫn đang triển khai các giải pháp để cứu hộ bé trai ở Đồng Tháp, cụ thể là đưa trụ bê tông có thi thể nạn nhân lên mặt đất. Từ sáng 5/1 đến nay, hiện trường vụ tai nạn bé Thái Lý Hạo Nam đã được chính quyền tỉnh Đồng Tháp thắt chặt hơn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Việc giải cứu bé trai Hạo Nam 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông gặp khó khăn do miệng trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống, đồng thời việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân. Đến tối ngày 4/1, sau hơn 4 ngày thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. Sau khi công bố bé Hạo Nam đã tử vong, chính quyền tỉnh Đồng Tháp thắt chặt hiện trường để tìm kiếm thi thể bé.

Lời kể của những nhân chứng đầu tiên tham gia cứu hộ bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp Vào ngày 6/1, những nhân chứng đầu tiên tham gia ứng cứu bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi xuống hố ở Đồng Tháp, đã kể lại khoảnh khắc ban đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-giai-viec-chua-the-ua-thi-the-be-hao-nam-len-mat-at-du-uoc-chuyen-gia-nhat-hien-ke-543692.html