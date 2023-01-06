Ngày thứ 7 tìm kiếm bé Hạo Nam: Thay đổi phương án đưa trụ bê tông và thi thể bé trai lên mặt đất

Xã hội 06/01/2023 21:41

Sau gần 1 tuần tích cực hộ nhưng chưa thể đưa trụ bê tông lên, lực lượng chức năng đã quyết định thay đổi phương án khác để đưa trụ bê tông và thi thể bé trai lên mặt đất

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, trong suốt ngày 6/1, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, an ninh vẫn đang tiếp tục khẩn trương làm việc để đưa thi thể bé Hạo Nam về với gia đình. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, sau khi đánh giá, thảo luận, các chuyên gia đã đề xuất một số phương án khả thi để nhấc trụ bê-tông lên mặt đất.

Cụ thể, phương án dự kiến được các chuyên gia đồng thuận là sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất chung quanh trụ bê-tông.

Ngày thứ 7 tìm kiếm bé Hạo Nam: Thay đổi phương án đưa trụ bê tông và thi thể bé trai lên mặt đất - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đã quyết định sử dụng kết hợp biện pháp cọc ván thép và ống vách thép làm sạch đất xung quanh trụ - Ảnh: Báo Nhân Dân

Phương án này có thể tóm tắt như sau: Cọc ván thép sẽ được đóng chung quanh trụ bê-tông tạo thành một bộ khung 4,8m x 4,8m. Đất quanh trụ sau đó sẽ được lấy lên bằng gàu xúc (tạm gọi là tầng 1). Từ đáy tầng 1, dùng ống vách thép đường kính 1,6m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy trụ bê tông (tạm gọi là tầng 2); đất chung quanh trụ tiếp tục được lấy lên bằng khoan guồng xoắn. Sau khi tiếp cận đáy trụ sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhắc trụ bê-tông lên.

Trong chiều và tối 6/1, lãnh đạo tỉnh và các ngành chuyên môn liên tục xuống hiện trường để nắm tình hình và chỉ đạo công tác cứu hộ. Địa phương vẫn duy trì tất cả các lực lượng túc trực, an ninh, hậu cần để hỗ trợ tối đa cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Ngày thứ 7 tìm kiếm bé Hạo Nam: Thay đổi phương án đưa trụ bê tông và thi thể bé trai lên mặt đất - Ảnh 2
Từ sáng 5/1 đến nay, hiện trường vụ tai nạn bé Thái Lý Hạo Nam đã được chính quyền tỉnh Đồng Tháp thắt chặt hơn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt.

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

Lý giải việc chưa thể đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất dù được chuyên gia Nhật hiến kế

Lý giải việc chưa thể đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất dù được chuyên gia Nhật hiến kế

Đến ngày 6/1, vụ giải cứu bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông vẫn chưa thể kết thúc, quyết tâm đưa nạn nhân lên để lo hậu sự, dù tốn kém đến đâu.

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