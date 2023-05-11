Đối tượng gây ra vụ việc trên hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 10/5, ông Thái Văn Tưởng - Bí thư Huyện ủy Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) - cho biết, Công an huyện đang tiến hành điều tra vụ việc một cán bộ bảo vệ rừng bị đánh nhập viện.

Nạn nhân là ông Huỳnh Bá Thu (45 tuổi, trú tại xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei), cán bộ bảo vệ rừng của Lâm trường Rừng Thông (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei). Còn đối tượng gây ra vụ việc hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo báo cáo sự việc của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei (tỉnh Kon Tum), chiều tối 9/5, ông Huỳnh Bá Thu di chuyển từ chốt về nhà riêng để mua sắm một số đồ dùng cá nhân, phục vụ cho việc tuần tra, mật phục vào ban đêm. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, ông Thu đang ngồi uống nước và mua một số vật dụng tại quán tạp hóa gần nhà thì một đối tượng tên Luận (trú xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) điều khiển xe máy húc vào ghế của ông Thu. Luận lên tiếng thách thức, tấn công gây thương tích cho ông Thu và làm hư hỏng một số vật dụng tại quán tạp hóa rồi bỏ đi.

Ông Huỳnh Bá Thu đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện - Ảnh VTC News

Khoảng 5 phút sau, Luận tiếp tục gọi điện thoại cho ông Thu và dùng những lời nói thách thức. Luận nói việc mình tấn công ông Thu là do bị cản trở công việc làm ăn và hẹn ông Thu đến thôn Đông Lốc, xã Đăk Man (nơi cư trú của Luận) để giải quyết. Ông Thu sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei để điều trị.

Dẫn thông tin từ Báo Dân Việt, theo trình bày của ông Thu thì giữa cá nhân ông và Luận không có mâu thuẫn, thù oán cá nhân nào. Từ khi chốt QLBVR-PCCCR Tiểu khu 27 đi vào hoạt động từ ngày 18/4 đến nay, Luận có mấy lần nói xúc phạm, hù dọa đến đến cá nhân ông Thu cũng như lực lượng bảo vệ rừng của Lâm trường Rừng Thông.

Công an huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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