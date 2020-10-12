Đã tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trên đường đi sinh, gia đình khóc ngất bên thi thể

Xã hội 12/10/2020 14:22

Liên quan đến vụ việc sản phụ bị nước lũ cuốn trên đường đi sinh, cơ quan chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân.

Nhiều giờ qua, vụ việc sản phụ bị nước lũ cuốn trên đường đi sinh tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Đến khoảng 13 giờ hôm nay (12/10), thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Được biết, nạn nhân là chị H.T.P (35 tuổi), ngụ xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, hiện đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Phong Điền.

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Người chồng gào khóc chờ tin vợ bị nước lũ cuốn trôi khi đi sinh con - Ảnh cắt từ clip 

Được biết, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nơi ghe lật 100m. Chứng kiến cảnh người chồng liên tục gào khóc, gọi tên vợ con, nhiều người không cầm được nước mắt.

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Vụ việc khiến cư dân mạng không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, sáng cùng ngày anh Nguyễn Văn Minh đưa vợ đi sinh. Khi còn cách đường quốc lộ 100m, đoạn đường giao thông đã ngập sâu, anh Minh nhờ một người dân đang thả lưới dùng ghe đưa vợ qua điểm ngập.

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Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 100m - Ảnh: Internet

Khi còn cách bờ 20m thì không may ghe bị lật, người chèo ghe đã nhảy xuống cứu chị P. nhưng không kịp. Phát hiện vụ việc, một số người dân gần đó chạy đến cứu nhưng vì lũ lớn, không có phương tiện cứu hộ nên đành bất lực. Khu vực gặp nạn là cánh đồng, nước chảy xiết.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã vào cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên, vì nước lên cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Từ khóa:   Thừa Thiên - Huế tai nạn đau lòng sản phụ tử vong

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