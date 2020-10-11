Xúc động hình ảnh người cha nghèo đứng ngoài cửa lớp chờ con gái nhập học, nhìn gói tiền trong tay mà ứa nước mắt

Xã hội 11/10/2020 15:33

Hình ảnh người cha nghèo đứng trước cửa nhìn con gái làm thủ tục nhập học khiến nhiều người nhớ về quá khứ của mình. Gói tiền của người đàn ông này càng gây chú ý hơn.

Hiện tại là thời điểm các tân sinh viên náo nức chuẩn bị nhập học. Nhiều em được bố mẹ đưa đến trường, thậm chí vào đến tận lớp học. Đây cũng là lúc trên mạng xã hội xuất hiện nhiều câu chuyện xúc động được cộng đồng mạng quan tâm.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh chụp lại một người đàn ông có vẻ khắc khổ đứng ngoài cửa sổ tại một trường đại học. Được biết, người cha này đứng trước cửa lớp nhìn con gái làm thủ tục nhập học. Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi nhớ về quá khứ của mình. 

“Chuyện là sáng nay đưa em gái đi nhập học. Nhìn cảnh phụ huynh dắt con mình tự nhiên thấy cay cay sống mũi.

Trường mình là một trong những trường được ĐHQG hỗ trợ nên học phí khá thấp, do đó là lựa chọn của đa số gia đình sinh viên khó khăn. Đối với bậc cha mẹ quanh năm làm lụng với ruộng đồng, để con mình có cơ hội lên đại học là một ước mơ lớn lắm. 

Đúng như cái tên của nó - 'đại học' trong mắt người cha này là một thứ gì đó lớn lao để con cái có thể bước gần hơn đến một tương lai không phải vất vả lao động chân tay như cha.

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Hình ảnh người cha đứng ngoài cửa nhìn con gái làm thủ tục nhập học khiến nhiều người cay mắt - Ảnh: Internet

 Mình đi sau hai cha con vô tình nghe được câu chuyện.

- Cha để con xách phụ bớt.

- Không có sao, con cầm giấy tờ đi để cha xách được. Mấy thứ khỉ này nhẹ hều à.

‘Mấy thứ khỉ’ mà chú ấy nói là cái vali to, bọc quần áo, cái quạt máy, có mấy ký gạo, hũ thịt kho sẵn... Mùa này Sài Gòn mưa lất phất vậy mà mồ hôi chú chảy ròng trên áo.

Đứa con gái vô phòng làm thủ tục, cha đứng ngoài để mấy bọc đồ xuống rồi qua song cửa sổ nhìn vào. Lần này thì mình rớt nước mắt thật sự khi thấy đứa con chạy ra lấy thêm tiền học phí. Hình như số tiền cầm theo nộp không đủ. Người đàn ông trung niên bàn tay run rẩy lôi trong túi quần ra một bọc tiền được gói giấy cẩn thận: Những tờ 10 nghìn 5 nghìn xếp phẳng phiu...

Đứa con chạy vào nộp, người cha lại tiếp tục đứng ngoài cửa trông vào, ánh mắt len lỏi trong căn phòng ngập người để dõi theo con gái.

Làm xong hồ sơ, chú ấy hỏi mình đường đến bến xe buýt để về bến xe miền Tây. Vì mình không rõ lắm nên mình dắt hai cha con chú ra căn tin ngồi uống nước để mình hỏi thăm giùm. Chú bảo dắt con gái lên nhập học xong là phải về liền vì nhà cửa dưới quê không ai lo. 

Mình tiễn chú ra bến xe buýt. Trời mưa lất phất, chú vẫy tay tạm biệt, rồi chỉ vào chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ ra hiệu cho đứa con gái ‘có gì thì gọi cho cha’. Và mình thấy đứa con gái bật khóc... Thế đấy, một ngày Sài Gòn mưa và lạnh lẽo.

Ngày nhập học, vô số ước mơ lấp lánh được thắp lên trong lòng những bậc cha mẹ. Mình mong các em luôn vững lòng theo đuổi đại học vì đó không những là giấc mơ của em, đó còn là giấc mơ của cha mẹ mình”.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết này đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt like và bình luận. Hình ảnh này khiến nhiều người cay mắt vì thấy được hình ảnh của bố mẹ mình trong đó. Nhiều người khuyên các bạn trẻ nên biết yêu thương cha mẹ bởi họ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con của mình.

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