Vội về với con nhỏ sau khi dự đám cưới, hai vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi tử vong thương tâm

Xã hội 11/10/2020 13:30

Trên đường đi đám cưới về, 2 vợ chồng ở Quảng Nam bị nước lũ cuốn trôi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy.

Trao đổi với báo chí, đại diện UBND xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi.

Nạn nhân được xác định là vợ chồng chị L.T.H.S (sinh năm 1997) và anh L.T.Q (sinh năm 1994, cùng trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn).

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, ngày 10/10, vợ chồng anh Q. đi xe máy qua nhà người thân ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam dự đám cưới.

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Thi thể hai vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi khi đi đám cưới đã được tìm thấy vào sáng nay - Ảnh: Tuổi trẻ

Đến chiều cùng ngày, hai vợ chồng trở về nhà. Khi xe chạy qua đoạn gần sông Quảng Huế (xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vì nước lớn, đường đi bị cấm nên vợ chồng anh Q. không thể đi tiếp được.

Vì lo lắng cho con nhỏ ở nhà, đôi vợ chồng trẻ gửi xe ở nhà dân gần đó và lội bộ qua dòng nước để cố về nhà. Đến chiều tối cùng ngày, gia đình không liên lạc được với cả hai nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Cũng theo nguồn tin trên, đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (11/10), thi thể vợ chồng anh Q. lần lượt được tìm thấy.

Hiện thi thể của 2 nạn nhân đã được bàn giao cho người thân để lo hậu sự.

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