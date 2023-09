Đã tìm thấy bé gái lớp 7 đi học rồi mất liên lạc, gia đình vui mừng sau nhiều ngày tìm kiếm

Trước đó, gia đình có la mắng nữ sinh V.L.K.M (12 tuổi, TP.HCM) vì trốn học bỏ đi chơi. Sau nhiều ngày mất liên lạc, gia đình đã tìm thấy bé M. tại một quán nước.

Ngày 2/10, liên quan đến vụ nữ sinh V.L.K.M. (12 tuổi, học sinh lớp 7, trường THCS Lê Lợi, Q.Tân Phú, TP.HCM) mất liên lạc với gia đình nhiều ngày sau khi đến trường học, thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, gia đình đã tìm thấy nữ sinh này và đưa về nhà an toàn.

Nói trên Thanh Niên, chị Lê Thị Thùy Chí (36 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, là mẹ của My) cho biết, hiện tại My vẫn còn sợ và khóc nên gia đình cũng chưa hỏi nhiều về nguyên nhân con mất liên lạc với gia đình. “Khi nào tâm lý con ổn định lại mình sẽ tâm sự, hỏi rõ. Quan trọng nhất bây giờ là cháu nó đã về với gia đình và an toàn”, chị Chí vui mừng.

Theo chị Chí, gia đình được người dân (đội hiệp sĩ) hỗ trợ tìm thấy My tại quán nước trên địa bàn Q.Bình Thạnh (TP.HCM) vào ngày hôm trước.

Sau nhiều ngày mất liên lạc, gia đình đã tìm thấy M. Ảnh: (Dân Việt)

Trước đó, thông tin từ Dân Việt cho biết, giáo viên chủ nhiệm lớp có gọi điện thoại báo gia đình nói về việc cả ngày không thấy M. đến trường đi học. Gia đình sau đó gặng hỏi, có la mắng về việc con trốn học bỏ đi chơi.

Ngày 27/9, M. được ba chở đến trường đi học nhưng đến chiều, người nhà đến đón thì không thấy. Xem lại camera thì thấy từ lúc tan trường, M. ra khỏi trường và đi đâu không rõ. Từ đó, gia đình chị Chí đã mất liên lạc với con gái. Gia đình chị Chí đã trình báo công an và đi nhiều nơi tìm kiếm cũng như đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người hỗ trợ tìm con.

Suốt những ngày không thể liên lạc được với con gái, vợ chồng chị Chí như "ngồi trên đống lửa". Anh Võ Minh Hậu (36 tuổi, ba nữ sinh Võ Lê Kiều My) dù đang bị bệnh cảm nhưng vẫn chạy xe máy rong ruổi trên các tuyến đường ở TP.HCM để tìm con gái.

