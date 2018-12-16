Cười ngất với loạt ảnh thầy trò HLV Park Hang-seo hóa thân thành mỹ nữ cổ trang Hàn Quốc

Loạt ảnh thầy trò HLV Park Hang-seo hóa thân thành mỹ nữ cổ trang Hàn Quốc được cư dân mạng chia sẻ cực nhiệt tình.
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Sau chiến thắng lịch sử giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo hiện đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ Việt Nam. Không những chia sẻ loạt khoảnh khắc hài hước, ấn tượng của các cầu thủ, các fan còn thi nhau chế ảnh "dìm hàng" vị huấn luyện viên cùng các học trò.
Hiện cư dân mạng vẫn đang bình luận, chia sẻ chóng mặt loạt ảnh hài hước này.