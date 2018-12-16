Cười ngất với loạt ảnh thầy trò HLV Park Hang-seo hóa thân thành mỹ nữ cổ trang Hàn Quốc

Loạt ảnh thầy trò HLV Park Hang-seo hóa thân thành mỹ nữ cổ trang Hàn Quốc được cư dân mạng chia sẻ cực nhiệt tình.

Sau chiến thắng lịch sử giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo hiện đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ Việt Nam. Không những chia sẻ loạt khoảnh khắc hài hước, ấn tượng của các cầu thủ, các fan còn thi nhau chế ảnh "dìm hàng" vị huấn luyện viên cùng các học trò.

Đã giành ngôi vô địch rồi cớ sao 'nương nương' trông vẫn 'khó ở' như vậy - Ảnh: Facebook

Chẳng những bắt bóng giỏi, Lâm Tây còn sở hữu nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' - Ảnh: Facebook

Vị nương nương này hình như gương mặt hơi...góc cạnh - Ảnh: Facebook

Quang Hải 'đốn tim' không ít anh chàng với nhan sắc này - Ảnh: Facebook

Ai mà ngờ Công Phượng lại đẹp mong manh và thoát tục thế này chứ - Ảnh: Facebook

Văn Đức cũng không hề thua chị kém em - Ảnh: Facebook

Mắt phải mở lớn hơn mới có thể tranh đấu trong hậu cung chứ 'nương nương' Xuân Trường ơi - Ảnh: Facebook

Nhan sắc cũng 'gắt' như khi ghi bàn vậy - Ảnh: Facebook

Bạn gái Duy Mạnh nổi tiếng xinh đẹp có lẽ cũng phải chào thua trước 'mỹ nhân' này - Ảnh: Facebook

Không hổ danh là 'em út khủng long' của đội tuyển Việt Nam, Văn Hậu dù hóa con gái trông vẫn 'sừng sững' khó tin - Ảnh: Facebook

'Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc', câu nói của 'nương nương' Đức Huy quả là chân lý - Ảnh: Facebook

Trung vệ Tiến Dũng hóa ra cũng quý phái chẳng kém ai - Ảnh: Facebook

'Nương nương' cười có hơi gượng thì phải - Ảnh: Facebook

Hiện cư dân mạng vẫn đang bình luận, chia sẻ chóng mặt loạt ảnh hài hước này.

Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup Hòa cùng không khí sôi sục tự hào lan tỏa trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc, nhiều cổ động viên đã nghĩ ra vô số cách ăn mừng siêu độc lạ khiến người xem không thể nhịn cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-ngat-voi-loat-anh-thay-tro-hlv-park-hang-seo-hoa-than-thanh-my-nu-co-trang-han-quoc-307978.html