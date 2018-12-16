Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup

Sau hơn 90 phút thi đấu nghẹt thở, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Malaysia trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người hâm mộ.

Hàng triệu cổ động viên đã đổ ra đường cùng nhau "đi bão" ăn mừng chiến thắng. Hòa cùng không khí sôi sục tự hào lan tỏa trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc, nhiều cổ động viên đã nghĩ ra vô số cách ăn mừng siêu độc lạ khiến người xem không thể nhịn cười.