Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup

Xã hội 16/12/2018 13:54

Hòa cùng không khí sôi sục tự hào lan tỏa trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc, nhiều cổ động viên đã nghĩ ra vô số cách ăn mừng siêu độc lạ khiến người xem không thể nhịn cười.

Sau hơn 90 phút thi đấu nghẹt thở, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Malaysia trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người hâm mộ. 

Hàng triệu cổ động viên đã đổ ra đường cùng nhau "đi bão" ăn mừng chiến thắng. Hòa cùng không khí sôi sục tự hào lan tỏa trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc, nhiều cổ động viên đã nghĩ ra vô số cách ăn mừng siêu độc lạ khiến người xem không thể nhịn cười.

Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 1
Ăn mừng trên mọi mặt trận - Ảnh: Facebook
Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 2
Cặp đôi sắp cưới trao nhau nụ hôn hạnh phúc trong khoảnh khắc Việt Nam vô địch - Ảnh: Facebook
Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 3
Dù phải làm việc vất vả hơn thường ngày, chị lao công vẫn không quên hòa cùng không khí ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Facebook
Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 4
Xe rác trở thành phương tiện 'đi bão' - Ảnh: Facebook
Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 5
Chiếc xe cà tàng bỗng hóa 'siêu xe' để 'đi bão' - Ảnh: Facebook
Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 6
Cổ động viên nô nức ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Facebook
Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 7
Hừng hực cảm giác chiến thắng đến mức lấn át cái lạnh của thời tiết Hà Nội - Ảnh: Facebook
Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 8

Huy động cả xe cứu thương đi bão - Ảnh: Facebook

Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 9

Hình ảnh này có lẽ đã làm không ít người giật mình - Ảnh: Facebook

Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 10
'Boss' được 'Sen' đưa đi bão ăn mừng Việt Nam vô địch - Ảnh: Facebook
Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 11
Câu nói 'cao thủ không bằng tranh thủ' đích thị là dành cho thanh niên này - Ảnh: Facebook
Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 12
Bị bệnh chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là Việt Nam vô địch - Ảnh: Facebook
Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 13
Vẫn là đổ xăng cho khách nhưng hôm nay bỗng hân hoan hơn bình thường - Ảnh: Facebook
Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 14
Ông già Noel 'tạm gác' công việc sang một bên để 'đi bão' - Ảnh: Facebook
Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 15
Bóng đá và niềm tự hào dân tộc đã xóa nhòa mọi khoảng cách - Ảnh: Facebook

Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 16

Muôn kiểu đi bão hài hước của người hâm mộ Việt sau trận thắng lịch sử giành cúp vô địch AFF Cup - Ảnh 17
Quả là màn ăn mừng quy mô khi cúp vàng đã được chuẩn bị quá hoành tráng - Ảnh: Facebook
CSGT TP.CHM xử phạt gần 80 trường hợp "đi bão" sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam

CSGT TP.CHM xử phạt gần 80 trường hợp "đi bão" sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam

Sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam với Philippines, nhiều người dân trên cả nước đã đổ ra đường "đi bão" để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Trong đó, CSGT TP.HCM đã xử phạt gần 80 trường hợp "đi bão", tạm giữ 56 phương tiện vi phạm trong đêm và rạng sáng sau trận đấu.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh hài hước đi bão sau chiến thắng Việt Nam vô địch AFF Cup

TIN MỚI NHẤT

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 0 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày