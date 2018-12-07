Gái xinh 'đi bão' phấn khích cởi sạch đồ, lấy cờ Tổ quốc che hờ hững vòng 1 khiến nhiều người sửng sốt

Xã hội 07/12/2018 11:18

Bên cạnh những hình ảnh ăn mừng văn minh của những cổ động viên chân chính, một số bạn trẻ lại thực hiện theo cách vô cùng phản cảm nhằm câu kéo sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Tối qua (06/12), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng xuất sắc trước Philippines, giành tấm vé vào Chung kết AFF Cup 2018 khiến người hâm mộ vỡ òa hạnh phúc.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng vạn cổ động viên đã mang theo cờ hoa đổ ra đường "đi bão" cùng hò reo ăn mừng chiến thắng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh ăn mừng văn minh của những cổ động viên chân chính, một số bạn trẻ lại thực hiện theo cách vô cùng phản cảm nhằm câu kéo sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Điển hình như cô gái trẻ Quy Nhơn (Bình Định) đã lột phăng quần áo, khoe cơ thể giữa phố đông người dưới đây. Hình ảnh khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm, đồng thời để lại nhiều bình luận bức xúc vì cho rằng quá phản cảm.

Gái xinh 'đi bão' phấn khích cởi sạch đồ, lấy cờ Tổ quốc che hờ hững vòng 1 khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 1
Dù đường phố rất đông người hâm mộ nhưng hotgirl vẫn thản nhiên lột đồ - Ảnh: Facebook
Gái xinh 'đi bão' phấn khích cởi sạch đồ, lấy cờ Tổ quốc che hờ hững vòng 1 khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 2

Mặc cho hàng trăm ống kính chĩa vào, người đẹp này vẫn "quẩy" nhiệt tình - Ảnh: Facebook

"Trận nào cũng có mấy em cố tình lột đồ để nổi tiếng"; "Chỉ thấy phản cảm và vô duyên thôi chứ không thấy tinh thần dân tộc gì ở đây"; "Thật đáng xấu hổ!"; "Nghe nói mấy cô này là người chuyển giới. Xin đừng làm xấu mặt cộng đồng LGBT thêm nữa", dân mạng bức xúc.

Gái xinh 'đi bão' phấn khích cởi sạch đồ, lấy cờ Tổ quốc che hờ hững vòng 1 khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 3
Cô gái xinh đẹp lột áo, dùng cờ Tổ Quốc che vòng một hờ hững khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Facebook
Gái xinh 'đi bão' phấn khích cởi sạch đồ, lấy cờ Tổ quốc che hờ hững vòng 1 khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 4
Cô nàng này còn khiến mọi người sửng sốt gấp bội khi cởi sạch quần áo nhảy múa giữa đường - Ảnh: Facebook

"Không ngờ vẫn còn những kẻ lấy việc ăn mừng chiến thắng để câu like và thu hút sự chú ý của người khác. Cách này vừa lố lăng vừa rẻ tiền", T.A. bức xúc.

"Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam thu hút sự quan tâm lớn từ bạn bè quốc tế, chính vì thế có khá nhiều phóng viên nước ngoài tác nghiệp trên đường phố. Nếu thấy những hình ảnh này họ sẽ nghĩ thế nào về người Việt Nam mình, về văn hóa yêu bóng đá của chúng ta?", T.U. bình luận.

Hiện những hình ảnh trên vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình.

Loạt ảnh cô gái trẻ dùng tay che cơ thể lõa lồ trên bãi biển Bình Thuận khiến dân mạng bức xúc

Loạt ảnh cô gái trẻ dùng tay che cơ thể lõa lồ trên bãi biển Bình Thuận khiến dân mạng bức xúc

Dù không một mảnh vải che thân nhưng cô gái trẻ vẫn thoải mái vui đùa trên bãi biển, mặc hàng trăm ánh mắt đang soi mói mình.

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