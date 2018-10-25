Loạt ảnh cô gái trẻ dùng tay che cơ thể lõa lồ trên bãi biển Bình Thuận khiến dân mạng bức xúc

Xã hội 25/10/2018 11:36

Dù không một mảnh vải che thân nhưng cô gái trẻ vẫn thoải mái vui đùa trên bãi biển, mặc hàng trăm ánh mắt đang soi mói mình.

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh cô gái trẻ không mảnh vải che thân đang chơi đùa vui vẻ trên bãi biển khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Sự việc được cho là xảy ra ở biển Cổ Thạch (Bình Thuận).

Loạt ảnh cô gái trẻ dùng tay che cơ thể lõa lồ trên bãi biển Bình Thuận khiến dân mạng bức xúc
Cô gái dùng tay che chắn vùng nhạy cảm trên biển - Ảnh: Facebook

Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ đang dùng tay che chắn ngực và vùng nhạy cảm. Không biết vì lý do gì cô nàng lại làm như vậy, ngay đến người xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu và dành nhiều ánh mắt soi mói cho cô. Trái lại, cô gái không cảm thấy ngại ngùng, mà vẫn tiếp tục cười đùa trên bãi biển.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, những bức ảnh trên đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng.

"Nghe một số người nói cô ấy là người chuyển giới. Nhưng dù thế nào thì hành động khoe thân quá phản cảm thế này cũng không thể chấp nhận được", tài khoản N.B. bình luận.

"Ôi làm mất mặt người chuyển giới quá. Trong khi cộng đồng LGBT đang cố gắng cống hiến cho xã hội thì cô ấy lại hành động phản cảm thế này, khiến mọi người mất thiện cảm với thế giới thứ ba", tài khoản P.H. cho biết.

"Trên bãi biển có cả người già và trẻ em, không hiểu sao cô ấy lại thoải mái khoe thân không chút xấu hổ như thế. Ôi 'ô nhiễm' cả bãi biển đẹp của người ta", tài khoản L.A. bày tỏ.

Loạt ảnh cô gái trẻ dùng tay che cơ thể lõa lồ trên bãi biển Bình Thuận khiến dân mạng bức xúc
Trên bãi biển còn có người già, trẻ em nhưng cô nàng không hề tỏ ra ái ngại - Ảnh: Facebook

Đây không phải lần đầu xuất hiện những hình ảnh phản cảm trên biển. Cách đây không lâu, cặp vợ chồng ở Hà Nội bị nghi làm chuyện ấy ở biển Cát Bà (Hải Phòng) cũng khiến dư luận được phen dậy sóng.

đôi vợ chồng quan hệ trên biển
Đôi nam nữ bị cho là đang làm 'chuyện ấy' giữa biển Cát Bà - Ảnh: Facebook

Mặc dù không nhìn rõ cặp đôi có thật sự đang "hành sự" hay không, tuy nhiên tư thế lạ của họ khiến ai nấy lắc đầu ngán ngẩm.

Hầu hết mọi người đều tỏ ra khá sốc với hành động ôm ấp ở tư thế lạ, dễ gây liên tưởng "sâu xa" của đôi nam nữ. 

"Xem mà ngượng hết cả mặt"; "Dạo này nhiều người thích làm mấy việc riêng tư, kín đáo ở nơi công cộng nhỉ"; "Bó tay luôn"..., cư dân mạng bình luận.

đôi vợ chồng quan hệ trên biển
Hành động của cặp đôi bị đánh giá là phản cảm - Ảnh: Facebook
Bức ảnh cặp đôi bị nghi làm 'chuyện ấy' khi đi lễ chùa khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa

Bức ảnh cặp đôi bị nghi làm 'chuyện ấy' khi đi lễ chùa khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa

Trong ảnh là cặp đôi đang ngồi trong tư thế giống như làm "chuyện ấy". Đặc biệt sự việc lại diễn ra ngay tại chốn chùa chiền càng khiến nhiều người thêm bức xúc.

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