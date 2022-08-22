Cuộc sống khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, bé gái 2 tuổi tử vong nghi bị điện giật

Xã hội 22/08/2022 10:06

Bé gái 2 tuổi tử vong tại nhà ở Phú Yên. Người thân nghi nạn nhân bị điện giật khi được cho lấy muỗng ăn cơm cho vào nút bấm máy quạt đang bị rò rỉ điện.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối ngày 21/8, Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đang phối hợp VKSND TP.Tuy Hoà tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân một bé gái 2 tuổi tử vong bất thường khi đang ở nhà.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 21/8, người thân của cháu N.T.T.Q (SN 2020, trú thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa) phát hiện cháu đang nằm bất động trên sàn nhà nên hô hoán mọi người xung quanh và đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. 

Cuộc sống khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, bé gái 2 tuổi tử vong nghi bị điện giật - Ảnh 1
Chiếc quạt nghi bị rò rỉ điện khiến bé gái 2 tuổi tử vong khi dùng muỗng inox chạm vào nút bấm - Ảnh: báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, người nhà cho hay, cuộc sống khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa nên bé gái sống với ông bà ngoại. Họ tình nghi khi đang chơi một mình, đứa trẻ đã cầm muỗng ăn cơm cho vào nút bấm máy quạt đang bị rò rỉ điện khiến nạn nhân bị giật, dẫn tới tử vong.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa cho biết đó là thông tin ban đầu, còn nguyên nhân cụ thể đơn vị này phải điều tra mới có kết quả chính xác.

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