Cuộc gọi lừa đảo 'con bị tai nạn, cần chuyển tiền gấp' đã xuất hiện nhiều ở Thái Nguyên

Xã hội 18/03/2023 10:27

Phó Giám đốc Bệnh viện TW Thái Nguyên cho biết, những ngày qua có rất nhiều phụ huynh học sinh ở một số trường học trên địa bàn TP. Thái Nguyên nhận được cuộc gọi thông báo có con đang phải cấp cứu tại bệnh viện nên đã đến khoa cấp cứu để hỏi.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều ngày 17/3, bác sĩ CKII Đồng Quang Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, những ngày qua có rất nhiều phụ huynh học sinh ở một số trường học trên địa bàn TP.Thái Nguyên nhận được cuộc gọi thông báo có con đang phải cấp cứu tại bệnh viện nên đã đến Khoa Cấp cứu để hỏi.

 

Bác sĩ Đồng Quang Sơn cho biết, qua xác minh không có trường hợp học sinh nào là con của các phụ huynh này phải vào bệnh viện cấp cứu. Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại của các đối tượng xấu, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã giao Phòng Công tác xã hội liên hệ với Phòng PA03 (Công an tỉnh Thái Nguyên) để cảnh báo, ngăn chặn.

Cuộc gọi lừa đảo 'con bị tai nạn, cần chuyển tiền gấp' đã xuất hiện nhiều ở Thái Nguyên - Ảnh 1
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với hình thức gọi điện lừa đảo con bị tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Qua xác minh, một số phụ huynh có con học tại Trường THCS Độc Lập, Trường Tiểu học Độc Lập, Trường THCS Chùa Hang 1 (TP.Thái Nguyên) cho hay, họ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ (0768139572, 0348436514…), thông báo có con đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và đề nghị chuyển tiền viện phí. Rất may, do đã được các nhà trường cảnh báo về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, nên không có trường hợp phụ huynh nào mắc lừa.

Về phía Công an TP.Thái Nguyên cũng thông tin, đơn vị đã tiến hành xác minh sơ bộ cho thấy, các đối tượng sử dụng nhiều sim rác gọi đến phụ huynh học sinh, nói chính xác tên tuổi, địa chỉ của học sinh và dàn dựng cả việc "xác nhận của bác sĩ" để phụ huynh tin rằng con em mình đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Cuộc gọi lừa đảo 'con bị tai nạn, cần chuyển tiền gấp' đã xuất hiện nhiều ở Thái Nguyên - Ảnh 2
Số máy lạ gọi điện thông báo con bị tai nạn đang nằm viện đến điện thoại của phụ huynh học sinh - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

 

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Lao Động, Trung tá Dương Trung Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP.Thái Nguyên) khuyến cáo, người dân khi nhận được các cuộc gọi lừa đảo như trên thì cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin bằng cách liên hệ với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và cả bệnh viện hoặc cơ quan công an nơi gần nhất, tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng. Hiện các trường học đều có bộ phận y tế học đường và sẽ tiến hành sơ cứu cho học sinh nếu chẳng may xảy ra tai nạn. Tại các bệnh viện đều ưu tiên việc cấp cứu cho những bệnh nhân nặng, ngay cả khi người nhà chưa có mặt để nộp viện phí.

Hiện các trường học đều có bộ phận y tế học đường và sẽ tiến hành sơ cứu cho học sinh nếu chẳng may xảy ra tai nạn. Tại các bệnh viện đều ưu tiên việc cấp cứu cho những bệnh nhân nặng ngay cả khi người nhà chưa có mặt để nộp viện phí.  

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