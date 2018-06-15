Cùng bạn ra đập tắm, bé trai 9 tuổi bị đuối nước thương tâm

Xã hội 15/06/2018 11:39

Đang cùng nhóm bạn tắm ở đập, H. không may sẩy chân rơi vào vũng nước sâu dẫn đến đuối nước.

Ngày 15/6, ông Trần Duy Liêm (chủ tịch xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 1 em nhỏ tử vong.

Cùng bạn ra đập tắm, bé trai 9 tuổi bị đuối nước thương tâm - Ảnh 1
H. bị đuối nước khi đang tắm ở đập- Ảnh minh họa

Nạn nhân là em Phan Sơn Đ. H. (9 tuổi, ngụ thôn Thị Tứ, xã Tân Thành).

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 14/6, H. cùng nhóm bạn đến đập Mã Tổ (thuộc xã Tân Thành) tắm. Lúc đang tắm thì không may H. bị sẩy chân rơi vào vũng nước sâu, mất tích.

Thấy vậy, nhóm bạn cùng tắm với H. hô hoán người dân đến cứu. Vụ việc sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, nạn nhân được trục vớt lên bờ nhưng đã tử vong.

Chiều cùng ngày, thi thể của em H. được gia đình đưa về nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Hai bé trai 7 tuổi đuối nước thương tâm khi tắm ở khe suối

Hai bé trai 7 tuổi đuối nước thương tâm khi tắm ở khe suối

Không thấy con về ăn cơm, gia đình hai em K. và D. đi tìm thì bàng hoàng phát hiện hai đôi dép bên cạnh khe suối.

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