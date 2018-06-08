Hai bé trai 7 tuổi đuối nước thương tâm khi tắm ở khe suối

Xã hội 08/06/2018 08:52

Không thấy con về ăn cơm, gia đình hai em K. và D. đi tìm thì bàng hoàng phát hiện hai đôi dép bên cạnh khe suối.

Sáng 8/6, chính quyền địa phương xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé trai 7 tuổi tử vong.

Hai bé trai 7 tuổi đuối nước thương tâm khi tắm ở khe suối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/6, em Kha Mạnh K. (7 tuổi) và em Kha Lương Chí D. (7 tuổi, cùng ngụ xã Yên Tĩnh) rủ nhau ra khe Chà Hạ (đoạn thuộc bản Cành Tong, xã Yên Tĩnh) tắm.

Đến 18h30, người thân không thấy em trở về nên đi tìm. Khi đến khe suối thì bàng hoàng phát hiện hai đôi dép để sát bên bờ suối.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người thân hô hoán mọi người cùng xuống khe suối mò tìm. Thi thể của em D. được trục vớt lên bờ sau 30 phút tìm kiếm. Em K. vẫn mất tích.

Đến 22h cùng ngày, được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, thi thể em K. được tìm thấy cách vị trí để dép 200m.

Theo tìm hiểu, cả D. và K. đều là học sinh lớp 1, hết hè này sẽ lên lớp 2. Gia đình hai nạn nhân đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiện thi thể của K. và D. đã được gia đình đưa về nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

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Khi đang cùng bạn tắm dưới đập, H. không may bị đuối nước mất tích. Thi thể H. được tìm thấy sau một giờ nỗ lực tìm kiếm.

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