Nghệ An: Cùng bạn ra đập tắm, nam sinh lớp 10 đuối nước thương tâm

Tin nóng 22/05/2018 09:29

Khi đang cùng bạn tắm dưới đập, H. không may bị đuối nước mất tích. Thi thể H. được tìm thấy sau một giờ nỗ lực tìm kiếm.

Sáng ngày 22/5, thông tin từ chính quyền địa phương xã Hùng Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một nam sinh lớp 10 tử vong.

Nghệ An: Cùng bạn ra đập tắm, nam sinh lớp 10 đuối nước thương tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vụ việc xảy ra vào 17 giờ 30 ngày 21/5, em Nguyễn Công H. (16 tuổi, ngụ xã Hùng Thành) cùng hai người bạn khác ra đập thủy lợi Quản Hài (thuộc xã Hùng Thành) tắm.

Khi đang tắm thì H. không may sẩy chân vào vũng nước sâu đuối nước, chìm hẳn. Thấy vậy, hai người bạn đã hô hoán mọi người đến ứng cứu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng người dân đã chia nhau tìm kiếm. Sau một giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, H. đang là học sinh lớp 10A5, trường THPT Bắc Yên Thành.

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Sau khi bị rơi xuống nước, phải hơn 10 tiếng đồng hồ thi thể em Lương mới được tìm thấy dưới lòng sông.

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