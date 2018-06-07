Chồng dùng tuýp sắt đánh vợ tử vong, cháu nguy kịch

Tin nóng 07/06/2018 13:39

Đang chuẩn bị đi ngủ thì chị L. bất ngờ bị chồng dùng tuýp sắt đánh mạnh nhiều cái vào đầu và người dẫn đến tử vong. Người cháu thấy vậy lao vào can ngăn cũng bị đánh trọng thương, phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 7/6, đại tá Lương Thế Lộc (trưởng công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong và một người khác bị thương nặng.

Chồng dùng tuýp sắt đánh vợ tử vong, cháu nguy kịch - Ảnh 1
Tuýp sắt Trung dùng đánh vợ và cháu ruột thương vong - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 6/6. Chị Nguyễn Thị L. (39 tuổi, ngụ xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) đang chuẩn bị lên giường ngủ thì bất ngờ bị chồng là Trần Đình Trung (43 tuổi) dùng tuýp sắt đánh mạnh nhiều cái vào đầu và người khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Thấy vậy, anh Trần Đình Cao (29 tuổi, cháu ruột, gọi Trung bằng chú) lao vào can ngăn cũng bị Trung dùng tuýp sắt đánh bị thương rất nặng. Hai nạn nhân được đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch nhưng chị L. đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đối tượng, điều tra vụ việc.

Được biết, vợ chồng đối tượng Trung có 3 người con. Trung có tiền sử về bệnh tâm thần, từng điều trị ở bệnh viện.

Hiện vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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