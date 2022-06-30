Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng vụ Khánh Ly hát Gia tài của mẹ chưa cấp phép: sai ở đâu xử ở đấy, xử nghiêm nếu có vi phạm

Vụ việc ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc ‘Gia tài của mẹ’ mà chưa được cấp phép khiến nhiều người chú ý, cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng thể hiện rõ quan điểm.

Theo Người đưa tin trích dẫn ý kiến Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) - ông Trần Hướng Dương cho hay: "Chúng tôi đã nắm được thông tin việc Khánh Ly hát ca khúc Gia tài của mẹ chưa xin phép, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đang xử lý vụ việc, khi nào Sở này làm việc xong với BTC họ sẽ thông báo với Cục. Quan điểm của chúng tôi là sai đâu xử đấy, phải xử nghiêm nếu có vi phạm". Trước đó, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đơn vị đã làm việc với ban tổ chức đêm nhạc Dấu chân địa đàng của ca sĩ Khánh Ly diễn ra hôm 25/6 tại Sân khấu Mây Lang Thang, thuộc thôn Măng Lin, TP.Đà Lạt. Theo danh sách cấp phép có 24 ca khúc trong đêm nhạc nhưng Khánh Ly hát ca khúc Gia tài của mẹ không có trong danh mục được cấp phép.

Ca Khánh Ly hát ca khúc không có trong danh sách cấp phép. Ảnh: Người đưa tin Theo Sở này, ca khúc không nằm trong danh sách 24 bài hát đã được đơn vị này duyệt để biểu diễn trong chương trình. "Đơn vị tổ chức đã nhận sai sót. Chúng tôi đang tiếp tục đề nghị đơn vị này giải trình, sau đó sẽ xử lý theo quy định", người đại diện cơ quan chức năng cho biết. Cập nhật trên VTC, theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, công ty Mây Lang Thang đã điều chỉnh tăng số lượng bài hát lần 2 gửi lên Phòng Quản lý Văn hoá để xin phép theo quy định. Tuy nhiên, trong đơn trình thay đổi không có bài ‘Gia tài của mẹ’ do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ở cả 2 lần này.

Sau khi một số khán giả đăng tải clip danh ca Khánh Ly thể hiện bài Gia tài của mẹ lên mạng xã hội tạo dư luận trái chiều, ca khúc vốn chưa từng được cơ quan chức năng cấp phép biểu diễn trong nước. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nắm thông tin vụ việc và mời Công ty TNHH Mây Lang Thang làm việc. Người biên tập live concert Khánh Ly - ca sĩ Quang Thành - cho biết, ở những show tiếp theo, bà không tiếp tục hát bài này. Năm 2020, Chính phủ bỏ quy định cấp phép tác phẩm âm nhạc, sân khấu sáng tác trước năm 1975 ở miền Nam và sáng tác của người Việt ở nước ngoài. Thời điểm đó, ông Trần Hướng Dương cho biết: "Với những quy định mới, chúng tôi sẽ chuyển từ tiền kiểm (kiểm tra trước sự kiện) sang hậu kiểm (kiểm tra sau sự kiện) là chủ yếu. Nhưng việc hậu kiểm cũng không nhằm bắt lỗi mà để tạo điều kiện cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Tất nhiên những đơn vị, cá nhân vi phạm vào các điều cấm sẽ bị xử lý nghiêm". Trước đó, đêm nhạc Dấu chân địa đàng thuộc chuỗi show Khánh Ly - Như một lời chia tay diễn ra tại sân khấu Mây - In the nest, Đà Lạt hôm 25/6. Đêm nhạc quy tụ gần 1.000 khán giả tham dự.

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