Cụ ông cứ 5 giờ chiều là đứng đợi cùng một chỗ, nghe xong lý do ai cũng cay mắt cảm động

"5 giờ chiều luôn có một người ông lớn tuổi đứng đợi cháu mình. Dù biết rằng cháu 5 giờ 20 phút mới về nhưng vẫn đợi hơn 20 phút. Khi ra hỏi thì ông bảo: 'Sợ xe tới sớm, cháu đứng một mình lại thương'.

Mới đây, tài khoản Facebook C.L. đã đăng tải câu chuyện về cụ ông lớn tuổi hàng ngày cứ 5 giờ chiều là lại ra đứng một chỗ cố định để chờ "bảo bối" của mình về nhà khiến người xem xúc động, thêm trân trọng tình cảm gia đình .

Công nhận mỗi ngày nhìn cảnh này lại thấy nhớ ông ngoại kinh khủng".

Cụ ông tươi cười rạng rỡ cùng cháu về nhà - Ảnh: Facebook

Hàng ngày, ông cụ đều đến sớm hơn 20 phút vì sợ cháu gái phải đứng chờ một mình Ảnh: Facebook

Hình ảnh người ông đã lớn tuổi, tóc bạc trắng đứng chờ bên lề đường, trông ngóng chiếc xe chở cháu đi học về khiến người xem xúc động. Dù biết chắc phải chờ đợi nhưng ông cụ không lấy đó làm phiền phức, trong thâm tâm chỉ sợ "lỡ xe đến sớm cháu đứng một mình lại thương". Có lẽ với người ông này, bao mệt mỏi, buồn phiền sẽ tan biến hết khi trông thấy "bảo bối" nhỏ bé từ trên xe bước xuống, nhào vào lòng mình.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, câu chuyện trên đã thu hút hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng.

"Tự nhiên nhớ ông nội quá. Ngày xưa ông vẫn hay đạp xe đến trường đón mình, đến khi chân đau không đi được nữa thì ngồi ở cửa ngóng cháu đi học về, hôm nào về trễ xíu là ông lo. Bây giờ có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể đổi lại được những ngày tháng ấm áp đó, bởi ông đã đi xa rồi", tài khoản T.T. bình luận.

Hiện câu chuyện dễ thương vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ vô cùng nhiệt tình.